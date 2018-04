PalmareFreeware 68 - v pondělí se neplatí

Myšlenka vytvořit aplikaci, ve které by bylo možno uchovávat a sdílet informace o restauracích a hodnocení jejich kuchyně, obsluhy, cen apod., není nová. Realizoval ji již TealPoint s programem TealMeal. iReview je ale zdarma, což by mu mohlo dát výhodu. Pokud by se mezi fanoušky uchytil, mohl by poskytnout platformu pro výměnu těchto dat třeba i u nás! Lokalizace programu by jistě nebyla problémem....