PalmareFreeware 61 - v pondělí se neplatí

Konečně program, na který jste (možná) čekali - hack na změnu fontů, který funguje na PalmOS5 ve spojení se správcem hacků YAHM (Yet Another Hack Master). V přiloženém souboru je popsána možnost tvorby fontů, a to buď z fontů pro OS4, či tvorbou nových pomocí programu PalmFontConv.