PalmareFreeware 55 - v pondělí se neplatí

Děj se odehrává mezi rokem 2020 až 2027. Vaším úkolem je odstranit lidstvu nebezpečnou zbraň. Ovládat budete průzkumný vozík v ruské základně. Všechny akční prvky jsou podobné jako u Metal Gear Solid z PSX - tedy ukrývání se mezi nepřáteli, otevírání dveří, střílení i komunikace s velitelstvím. Hra nabízí excelentní grafiku, šest špičkových hudebních soundtracků, vynikající zvuky, výtečnou hratelnost a velmi dobré ovládací prvky (skvělá kombinace stylusu s hardwarovými tlačítky). Na obrazovce vidíte informace o svých životech, mapu, používaný předmět ze svého inventáře, popřípadě časový limit. Tuto hru velice doporučujeme nejen přívržencům akčních her. Navíc je zdarma, takže neváhejte a stahujte! Stojí to opravdu za to.