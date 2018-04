PalmareFreeware 49 - v pondělí se neplatí

Jeden z prvních průniků firmy, která šíří zejména software pro PalmOS handheldy do světa PocketPC. Kalkulačka TipPro slouží k výpočtům spropitného a daní. Až poletíte do států, nezapomeňte si ji přibalit - prý jste bez ní v USA úplně out! Umí i rozdělit účet podle počtu osob.