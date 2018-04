PalmareFreeware (3) - v pondělí se neplatí

Aplikace

Family Disaster Planner 1.0

Neštěstí nechodí po horách a uvědomují si to i u MedicTouch. Proto vytvořili tento freewarový program, který sice katastrofy neumí odvrátit, můžete s ním ale výrazně snížit jejich následky.

Myslím, že o užitečnosti takovýchto informací netřeba po letošních povodních pochybovat. A přestože je aplikace optimalizována na americké prostředí, doporučuji stáhnout a přečíst (je to vlastně hlavně příručka s mnoha cennými radami a tipy).

Autor: MedicTouch, ke stažení zde.

Manager Assistant for Palm 1.0

Jako pomocníka každého obchodního manažera prezentuje tvůrce této aplikace svůj produkt. Máte seznam produktů k prodeji (každý s cenou, kategorií atd.) a rovněž svých obchodních agentů (kategorie, typ). A pak už řídíte svoje obchody pomocí operačního žurnálu, ve kterých zaznamenáváte výsledky prodejů i dodávek a peněžní toky. Vše lze filtrovat dle četných parametrů. Samozřejmostí jsou následné sestavy podle agentů, data, typů transakcí apod.

Autor nabízí i desktopovou část Manager Assistant Desktop, ve které můžete editovat. Vše je (zatím) zdarma, i když autor tradičně hledá cesty, jak svůj produkt komerčně využít.

Tvůrce: Dmitry Briliuk, ke stažení zde.

HandWallet 1.0

Další finanční aplikace pro PalmOS - tato umí zaznamenávat příjmové i výdajové operace a plánovat rozpočet. Program příjemně překvapí designem, za který by se nemusely stydět ani komerční produkty tohoto typu. Hezké jsou i barevné grafy.

A jestli vás aplikace zaujme, můžete časem migrovat na placenou verzi HandWalletPro, která nabídne mnohem víc. Ale to už je jiná kategorie...

Autor: David Shanar, ke stažení zde

Currency by Peter 2.4

Svého upgrade se po čase dočkal oblíbená freewarový konvertor měn. V rychlém sledu po dlouhé odmlce vydal autor verze 2.2, 2.3 a 2.4 a zdá se, že další vývoj tohoto programu bude následovat.

Cestovatelé, kteří nechcete utrácet za komerční produkt, zde máte skvělou šanci!

Autor Peter Easton, ke stažení zde.

Pocket DivX Player 0.8

Multifunkční přehrávač video a audio na PocketPC platformě umí přehrávat soubory ve formátech DivX, Open DivX, MPEG-4, MPEG-1 (video) a MP3 (audio).

Desetipásmový ekvalizer, web streaming, rotace displeje o 90 stupňů, lupa, dithering - to jsou jen některé ze schopností tohoto skvělého produktu.

Autor: Project Mayo

Solun

Populární freeware astronomický program Solun se dočkal několika předělávek na další platformy. Po Nokia 9200 přišel na řadu Sharp Zaurus SL5500. Autorem je David Rushall.

Pomocné programy, Utility

PalmEudora Sync 076

Aplikace, na kterou čekali mnozí uživatelé maileru Eudora, je tady. Program jednoduše umožní synchronizovat AddressBook mezi Palm Desktop 4.1 a Eudorou.

Je to výborný doplněk výborné freewarové Eudora Internet Suite - mnohým z uživatelům bránila absence právě takovéto aplikace v jejím rutinním využívání.

Tvůrce: Spyko Utilities, ke stažení zde.

IrDial 1.0

Program neumí nic jiného než najít kontakt ve vašem adresáři a odeslat ho pomocí IrDa do vašeho mobilního telefonu k vytočení.

Autor: BlauLogic, ke stažení zde.

PocketToolman 1.0 B

Utilita přidá do SysTray přístup do PocketPC funkcí, programů a nastavení.

APlikací umí vyvolat soft i hard reset, vypnutí handheldu, rychlé otevření Nastavení (Settings), vypnutí obrazovky i podsvětlení, uzamčení a další utility.

Autor: Clarence Chau

ShopEZ 1.1

Nákupní seznam, který se dá ale použít i jinak (balící seznam, seznam dárků, přání apod.).

Program umožní vést několik seznamů, vytvářet vlastní položky, "koše" i kategorie. Pro každý košík poskytuje řadu statistik (výdaje, celkový účet apod.). Program můžete použít i jako náhradu vašeho seznamu úkolů.

Autor: Pylin

Jednou větou

Upgrade zaznamenaly již dříve námi představené produkty.

GeekSounds ve verzi 2.4.přidal několik dalších melodií a rozhodne byste jej neměli přehlédnout.

Měsíční kalendářík s ikonkami Maximus v nové verzi 3.30 umí konečně přejmenovat názvy skupin, čímž výrazně zvyšuje svoji užitnou hodnotu.

Drobného vylepšení se dočkal správce souborů Filez - ve verzi 5.01 odstranil některé chyby vstupní pětkové verze.

HotTip

OpenChess Beta1

Sice zde nechci zveřejňovat hry (od toho máme páteční HryDoKapsy), ale tato novinka je tak dobrá, že by nám do pátku vyčpěla - freewarové šachy pro PalmOS počítače s podporou barvy, to tu ještě nebylo.

První beta je určena pro majitele barevných handheldů s HiRes, černobílá verze a normální rozlišení prý budou rychle následovat!

Autor: Sona Altesse, stahujte zde.

Tip na URL