PalmareFreeware (16) - v pondělí se neplatí

Palmare novinky

OmakeDA 1.0.1

DA program na zapisování krátkých ručně psaných poznámek. Program má ještě vylepšenou verzi OmakeDA Add-In, která je přibalena ke komerčnímu produktu AlarmIt.



Autor: Tsuyoshi Ushimaru, ke stažení zde

Fitness Check 1.0

Nejste si jisti, jestli nemáte nadváhu, či byste měli nějaké to kilo přibrat? Fitness Check vás provede touto problematikou elegantně a graciézně - jen vložíte svoje parametry (váhu, výšku, jméno a vložení věku proběhne pomocí matematické hříčky) a poté na vás handheld vychrlí neradostné výsledky spolu s grafy a doporučeními na vaše další stravovací postupy...

Autor: Chi Yueng Fung, ke stažení zde, černobílá verze zde

Acupressure & Do-in 2.1

Dnes máme zdravotní rubriku trošku rozšířenou - program Acupressure & Do-in nás provede několika tajemstvími tradiční čínské medicíny a postupy - obsahuje obrázkovou databázi stimulačních bodů v celém těle podle lokalizace a podle orgánům či potíží, které je třeba řešit...

Autor: Fernando Villanova, ke stažení zde

MiniWord 1.0

Nepotřebujete v palmu složitý textový editor, protože píšete jen občas, a chcete vyzkoušet jednoduchou aplikaci na editaci textu? Pak je tu pro vás MiniWrite. Výsledný text můžete exportovat do MemoPadu a tak dostat do PC. V editoru fungují základní editační povely Copy/Paste. Je to zatím betaverze, která je free.

Autor: BMS, ke stažení zde

Waterlog 1.0

Víte, že byste měli denně vypít osm sklenic vody? Ale jak si má člověk pamatovat, kolik jich už vypil? Od toho je tu ale tento jednoduchý program. A jestli zapomínáte, můžete si nastavit alarm, který vám vypití vaší dávky tekutin připomene.

Autor: PDAsoftnet, ke stažení zde

WorldToday 0.4

Další plug-in do Today obrazovky ukazuje čas v maximálně šesti světových městech. Nemá zatím databázi měst a je nutno je vložit ručně a neumí zatím ani přepínat na letní čas, to jsou ale chybičky, které je možno tolerovat...

Autor: Yishin, ke stažení zde

Aktualizace

SciCalc 2.0 - větší upgrade vědecké kalkulačky zdarma s mnoha vylepšeními, včetně konverze jednotek a konstant.

TimeTable MX 2.2 - další verze plánovače pro studenty. Novou verzi je nutno registrovat (zatím zdarma)

DiddleBug 2.54 - další verze ručně psaných poznámek s alarmy.

DrawMaster 1.3 - kreslení na palmech - navíc slideshow a animace!

GuiPar 0.8 - podstatně vylepšený program, který emuluje strunné nástroje v palmu. Podpora FX zvuků!