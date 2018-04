PalmareFreeware (11) - v pondělí se neplatí

Palmare novinky

GuiPar 0.72

Hudebních programů je na PalmOS jako šafránu a těch dobrých snad ještě méně. A GuiPar je opravdu dobrý, i když je zdarma. Aplikace změní váš palm v kytaru, struny jsou jednotlivá hardwarová tlačítka, lze si nastavit typ kytary (nylon, steel, distort, overdrive apod.), hlasitost, délku tónů, akord a pak už můžete mačkat a vytvářet akordy. Program podporuje FM zvuky na Clié T/NR a na svém T615 jsem byl opravdu unešen!

Autor: Yoshiaki Ogino, ke stažení zde

McMeter 1.0

Jestli patříte k lidem, kteří jsou každoročně nepříjemně překvapeni při doplatcích plynu, elektřiny, či vody, zkuste tento program - můžete si v něm evidovat měsíční stavy svého elektroměru, vodoměru a plynoměru a máte svá vydání průběžně pod kontrolou. Navíc je v spodní části obrazovky přepočet částky dle vložené jednotkové ceny.

Autor: David McIntosh, ke stažení zde

ParkingMate 1.0

Zapomínáte, kam jste zaparkovali svůj vůz? Pak je tu program Parking Mate možná právě pro vás. Na to, jak zdánlivě jednoduchý úkol plní, je docela komfortní a rozsáhlý. Obsahuje seznam parkoviště dle měst/okresů (lze jej beamovat), pole pro ruční kresby, alarmy.

Autor: Kawa Wong, ke stažení zde

LeftOvers 1.0

Aplikace je účinný "Viktor čistič" na vaše nekorektně smazané a osiřelé databáze, pozůstatky po předchozích programech. To ale není všechno - aplikace zvládá ještě to samé ve vašich Unsaved Preferences a Saved Preferences. Vše v přehledném a jednoduchém prostředí. Jen pozor - musíte vědět, co mažete, neodbornými zásahy můžete poškodit váš systém! Přečtěte si pozorně přibalený návod.

Autor: Andrew Empson, ke stažení zde

NoteIt! 1.0

Další program na téma ručně psané poznámky v PDA. Toto zpracování umí odesílat poznámku jako email, exportovat do diáře, či seznamu úkolů, přiřazovat poznámkám alarm. Zpracování je navíc velmi přítulné.

Autor: CatsMeowSoftware, ke stažení zde

Marc skins 1.0

Máte rádi a používáte program TODAY? Tak to se vám budou líbit nové skiny do této aplikace - je jich celkem osm a jsou stejně jako TODAY zdarma. A vy, kdo program TODAY neznáte, zkuste se na něj podívat, stojí za zvážení.

Autor: Jonas Lindstedt, ke stažení zde

PocketPCID 1.0.0.1036

Jednoduchá, krátká, ale účelná utilitka, která zobrazí některé údaje o vašem handheldu (ty, které jsou často vyžadovány pro vygenerování licenčního kódu na nějaký produkt). Jedná se o Device Name, CPU Serial Number, Owner Name a Email.

Autor: SelectiveMinds, Inc., ke stažení zde

mikroBOOK 0.5b

Další čtečka elektronických textů pro PocketPC a Windows. Umí číst HTML, TXT, RTF, PDB a PRC formáty. Zobrazuje rovněž obrázky a umí číst i ze zazipovaného souboru ZIP/RAR. Text umí zobrazit běžným způsobem i "naležato", můžete měnit fonty (barvu i velikost) a další komponenty.

Autor: David Jean, ke stažení zde

EuroConverter 2.1

Blíží se datum referenda o vstupu do EU, možná, že je čas se poohlédnout po nějakém konvertoru EURO do domácí měny. Co takhle zkusit freewarový EuroConverter? Je napsaný v Embedded Visual Basicu, autor vám emailem ochotně pošle i zdrojový kód a velmi vás zaujme možnost detailního barevného nastavení.

Autor: WOEPER, ke stažení zde

Aktualizace

DESJournal 1.02 - žurnálový program - různá drobná vylepšení

Speedy 2.3 - další verze benchmarkového programu přidala nové modely (Zire, Prism, m130 a m105)