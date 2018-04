PalmareFreeware (10) - v pondělí se neplatí

Palmare novinky

Graffiti Anywhere 1.0

Další možností jak psát Graffiti tahy i mimo prostor Graffiti plošky je tato utilita, která je k mání jako hack i jako samostatný program. Zmáčkněte a držte tlačítko diáře, a můžete psát kdekoliv na displeji. Ideální pro psaní v noci na palmech s nepodsvětlenou Graffiti ploškou či na handheldech, které Graffiti plošku nemají vůbec.

Autor: Thierry Escande, ke stažení zde

URL Pro 1.0

Potřebujete si udělat pořádek ve vašich URL adresách? Pak je tu program URL Pro, který vám ale poslouží i univerzálněji - můžete si zde třeba evidovat hesla, přihlašovací kódy apod. Je to ale jednoduchý ToolBoxový produkt a nemá žádnou ochranu pro vstup dat, takže pozor - opravdu důvěrná data raději ukládejte někam jinam.

Autor: PDAsoftnet, ke stažení zde

Interrupt Me 2.2

O tom, že na PalmOS platformě je stále co vymýšlet, svědčí program Interrupt Me! Je to specialista na práci s alarmy - umožní nastavovat "vyzváněcí profily" pro různé situace.

Autor: Remy Sharp, ke stažení zde

SDA 1.0

Malé ale milé. Tento krátký jednoduchý program umí jedinou, ale užitečnou věc - vymaže všechny SMS zprávy z vašeho mobilu přes IrDa.

Autor testoval na S35i.

Autor: Samuel Tardieu, ke stažení zde

Address Book Rename Tool 1.0.3

Jestli máte ve svém adresáři různé firemní adresáře a kontakty (víc lidí u jedné firmy), víte, jak je protivné, když musíte třeba při změně firemní adresy vše přepisovat. Tento program vše řeší za vás - jakoukoli úpravu údajů k jedné firmě stačí vložit jen jednou a program se postará o zbytek. Velmi dobrá věc.

Autor: Mikhail Barashkov, ke stažení zde



SoundBlickHack 1.0

Chcete mít zvuky pod absolutní kontrolou? SoundBlink Hack je hack, který umí nastavit u každé aplikace, kterou máte v palmu, způsob řešení zvukových výstupů. Můžete nastavit potlačení zvuků v určitých časových rozmezích a ke každé aplikaci přiřadit, co se má stát, když chce přehrát nějaký zvuk - můžete nastavit třeba blikání LED diody, vibrace či zvukový výstup. Program vyžaduje PalmOS4.X a zařízení s LED a/či vibračním alarmem.

Autor: 79bmedia GmbH, ke stažení zde

YAHM (yet Another Hack Manager) 0.91

Další správce hacků v době, kdy jejich éra se chýlí ke konci? Ale ne, hacky ještě dlouho budou existovat - jednak ve stávající "dragonballové" generaci modelů i v emulované podobě v TealMaster na PalmOS5. Proto byste si mohli stáhnout nový správce hacků s názvem YAHM od Igora Nesterova. Velmi se podobá TealMasteru, pracuje se s ním podobně, má řadu nastavení a je zdarma.

Autor: Igor Nesterov, ke stažení zde

MoneyMeter 1.0

Tak tento problém vám pomůže s řízení vašich financí. Vaše výdaje můžete členit do kategorií, dát jim limit (rozpočet) a pak si výdaje sledovat dle kategorií v zajímavé grafické podobě. Částky lze rovněž mezi kategoriemi přesouvat.

Autor: Shuang Xu, ke stažení zde

Notes Explorer 1.0

S ručně psanými poznámkami to v základním poznámkovém programu není vůbec jednoduché, naštěstí je zde aplikace Notes Explorer. Ta umí poznámky třídit v hierarchickém seznamu (adresáře můžete vytvářet i upravovat), vyhledávat, mazat i přejmenovat. Můžete měnit styl stránky, zobrazovat náhledy, prostě cokoliv, co byste si od takového programu mohli přát.

Autor: Meshavi, ke stažení zde

RemindME CE 3.1

Program na připomínání čehokoliv a kdykoliv. Obsah Informačního okna je nastavitelný.

Autor: SPS Development, ke stažení zde

Kid Color 1.2

Aplikace je určena vašim dětem - je to kreslicí program s jednoduchým designem a obsluhou na principu klikání na displej. Program má zvláštní ochranu, aby se dítě nedostalo na vaše ostatní aplikace - nemusíte se tedy obávat rychlé destrukce...

Autor: priebesoft, ke stažení zde

Aktualizace

getGSM 0.42 - nová verze programu na zasílání SMS zpráv z Palmu přes mobil.