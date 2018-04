Palmare v Pluckeru - snadno a rychle

Popisu Pluckeru se u nás detailně věnoval již Martin Bodlák (viz odkazy za článkem). Náš následující text je ale určen pro naprosté laiky, kteří Plucker nikdy nepoužívali ani nezkoušeli a nechce se jim trávit hodiny studováním návodu a konfigurací programu. Měl by pomoci rychle nainstalovat Plucker a na něm náš Palmare upravený kanál...

Náš rychlý postup je určen majitelům PalmOS počítače, kteří mají na PC naistalovány Windows.

1. Stáhněte si potřebné komponenty programu

Na domovské stránce Pluckeru si stáhněte instalační program Plucker-1.1.11SR1.exe (2.94 MB) - Windows ME/NT/98/95 verzi. Můžete si stáhnout ještě poslední verzi PalmOS části Plucker 1.1.14.

Od nás si pak ještě stáhněte soubor Palmare_Plucker, který by vám měl pomoci s konfigurací kanálu.

2. Nainstalujte si Plucker na vaše PC

Spuštěním Plucker-1.1.11SR1.exe nainstalujete Plucker do vašeho PC, nezapomeňte ještě na istalaci handheldové části programu - souborů viewer_en.prc a PluckerUserGuide.pdb. Doporučuji naistalovat i kompresní část programu SysZLib.prc - databáze pak zabírají méně místa.

3. Vytvořte databázi Palmare.DB

Spusťte program START/Programy/Plucker/Add a new Database a vložte sem jméno - třeba Palmare - a zmáčkněte tlačítko OK. V adresáři C:/ProgramFiles/Plucker (či kde máte Plucker naistalován) by se vám měl vytvořit podadresář Palmare.DB.

Restartujte počítač.

4. Upravte si databázi Palmare.DB na vaše podmínky

Překopírujte do adresáře Palmare.DB obsah adresáře Palmare.DB v přiloženém ZIP souboru Palmare_Plucker.zip.

V souboru Plucker.ini ale musíte provést určité úpravy - přizpůsobit si jej na svoje konkrétní podmínky. Otevřte si Plucker.ini v nějakém editačním programu (to samé zvládne i spuštění příkazu SETUP z menu Plucker/DB "Palmare"/Setup) a upravte zobrazený soubor takto:

- na řádku user= zaměňte zobrazené jméno za vaše jméno, které pužíváte pro HotSync

- na řádku bpp= vložte číslo na ovládání zobrazení obrázků (0= žádné obrázky, 1 = černobílý, 2 = 4 odstíny šedi, 4 = 16 odstínů šedi, 8 = barevné)

Ještě musíte upravit soubor home.html - v nějakém editoru či otevřít Plucker/DB "Palmare"/Edit. ). Zde není úprava nijak složitá - prostě jen do odkazu A HREF="XXX" místo XXX vložte URL, kterou vygeneroval náš Avantgo konfigurovatelný kanál (je v Avantgo v poli s URL na custom channel).

Ukázka takovéto URL:

http://www.palmare.cz/avantgopda_v2.html?clankyzahlavi=1

&zpravy=1&kolik_aktualit=1&kolik_perlicek=1&kolik_tipu=1

&kolik_faq=1&kolik_emailu=1&clanky_dnes=1&kolik_clanku_tyden=1

&kolik_clanku_zamesic=1&obrazky=1&televize_dni=2&televize=3

5. Upravte ještě hlavní Plucker.ini

Do hlavního adresáře Pluckeru ještě překopírujte soubor Plucker.ini z přiloženého souboru Palmare_Plucker.zip.

I zde je ještě nutno provést pár úprav:

- na řádku bpp= vložte číslo na ovládání zobrazení obrázků (0= žádné obrázky, 1 = černobílý, 2 = 4 odstíny šedi, 4 = 16 odstínů šedi, 8 = barevné)

- na řádku user= zaměňte zobrazené jméno za vaše jméno, které pužíváte pro HotSync

- překontrolujte v sekci začínající [WINDOWS] správnost cest ke konverzním souborům dle vaší instalace na PC, a to u těchto položek:

python_program=C:\PROGRAM FILES\PLUCKER\Python\Python.exe

bmp_to_tbmp=C:\Program Files\Plucker\Bmp2Tbmp\Bmp2Tbmp.exe

convert_program=C:\Program Files\Plucker\ImageMagick\convert.exe

6. Instalace je hotová, nyní již můžete zkusit stáhnout Palmare

Spustíte povel Plucker/DB "Palmare"/HotSync. Mělo by se objevit DOS černé okno. Plucker stáhne Palmare do PC a uloží je jako soubory do adresáře C:/ProgramFiles/Plucker/Palmare.DB (jako PDB soubor Palmare.PDB) a ten samý soubor umístí do vašeho instalačního adresáře Palm/user_name/Install.

Možné problémy:

Může jich být mnoho, ale nejobvyklejší jsou tyto:

PDB soubor se vytvoří, ale do Palmu se pak při synchronizaci nic nenahraje

Máte asi špatně uvedeno svoje HotSync jméno v souborech Plucker.ini pod položkou user=user_name (viz body 4 a 5)

Soubor se vytvoří, ale nejsou zde obrázky

Překontrolujte nastavení obrázků v souborech Plucker.ini (bmp=...) - viz body 4 a5. Taky ověřte správnost cesty ke konverzním programům v hlavním Plucker.ini (viz bod 5). Rovněž si ověřte, jestli máte ve vašem konfiguračním AvantGo kanálu nastavené obrázky (když je máte "vypnuté", tak na vaše stránky vůbec nejsou generovány).

A co ostatní AvantGo kanály?

Obdobným způsobem můžete do svéhu Pluckeru stahovat i ostatní Avantgo kanály našich serverů. Chcete-li takto odebírat třeba Avantgo verzi Mobilu, tak si můžete vytvořit novou databázi (obdobným postupem jako Palmare) nebo můžete doplnit stahování dalších kanálů do adresáře home.html.

Vytvoření nové databáze je výhodné, jestli jste zvyklí stahovat každý server jinak (třeba Technet bez obrázků a Palmare s obrázky).

Přeji vám mnoho štěstí při nastavování Pluckeru.

Ještě malý dovětek - dneska jsem si všiml, že Palmare v Pluckeru nezobrazuje diakritiku (ne, že by ji zobrazoval jako nesmyslné znaky, prostě vynechá háčky a čárky). Za tento nedostatek se vám omlouvám, pracujeme na jeho odstranění.