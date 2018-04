Palmare.cz - týden šestý ...

Týden ve znamení hardware

Všechno to odstartoval pondělním článkem Patrick Zandl. Informoval o to, že IBM chystá Workpady založené na nových Palmech - z velkých výrobců a distributorů se nyní čeká už jen na HandEru (TRGPro) - že by příští týden ? V úterý Jirka Leipert článkem Klávesnice GoType - postřehy uživatele zahájil sérii článků o klávesnicích k Palmům, která pokračovala pro změnu ve čtvrtek postřehy uživatele Palm Portable klávesnice (v pátek jsme přinesli druhou část tohoto dlouhého povídání Pavla Mošny. Dokončení uživatelských postřehů k PPK přineseme příští týden a můžete se rovněž těšit na uživatelské zkušenosti s používáním třetí "klávesnice" - adaptéru GoType.

Zaujaly nás nové doplňky k Palmům od Tech Center Labs (Dejte svému Palmu nové možnosti) a informovali jsme o tom, jaké nové Memory Stick připravuje ke svým Clie počítačům firma Sony (Clie Memory Stick - jake ze Science- Fiction). O snížení cen některých Palm modelů jsme informovali v pátek (Palm snížil ceny m100, Vx a IIIc! Co na to Handspring?) a o novém "chytrém" telefonu s PalmOS počítačem jste si mohli přečíst v článku Telefon+PalmOS počítač= Kyocera QCP6035.

Seriály ...

Dvě pokračování série o programování na PalmOS počítače jsme přinesli v pondělí a ve čtvrtek. Od příštího týdne trošku zvolníme tempo a budeme pokračovat vždy ve čtvrtek.

Taky trošku proto, že jsme odstartovali nový seriál - provedeme vás pohnutou a bohatou historií PDA modelů firmy Psion. Úvodní část seriálu Psion - od počátků k současnosti jsme odstartovali v úterý a pokračujeme příští úterý.

Programem minulého týdne se stal nový pedit. Jeho recenzi pedit 5.17 - textový editor pro profesionály jste si mohli přečíst v pondělí a Na slovíčko s Paulem Nevaiem - jeho autorem a tvůrcem jsme vás pozvali v pátek.

Software

Freewarové programy na házení kostkou na Palmech jsme představili v úterý (Potřebujete si jen tak hodit kostkou?) a předvelikonoční článek PÁR "PALMÍCH" EASTER EGGS vás mohl přesvědčit, že tyto skryté schopnosti programů nevznikají jen na velkých počítačích. Psionisti se zase mohli seznámit s RMRFile-modrými okny pro Psiony, což je jeden velmi dobrý souborový manažer