Palmare.cz - týden sedmý...

Klávesnice ve všech pádech

V kratším povelikonočním týdnu jsme se věnovali klávesnicím k počítačům s PalmOS. Navázali jsme na rozepsané dva díly recenze klávesnice Palm Portable Keyboard z minulého týdne a recenzi o klávesnici GoType.

V pondělí jsme tedy dokončili povídání o skládací klávesnici Palm Portable Kebyoard třetí částí, která byla věnována zkušenostem z praktického užívání - Palm Portable klávesnice - postřehy uživatele (3). Ve středu jsme dokončili rozepsanou recenzi adaptéru EasyType, který umožňuje připojit k PalmOS počítači "obyčejnou" PC klávesnici - řeč byla zase o praktických zkušenostech a doporučeních. Páteční informační článek o ohebné klávesnici FX100 byl spíše už jen doplněním informací o klávesnicích k PalmOS počítačům.

Ovšem nejen klávesnicemi živ je člověk - několik hardwarových lahůdek jsme se dočkali i z jiných oblastí - firma HandEra snížila cenu vynikajícího modelu TRGpro, který se nyní dostal do pásma levných přístrojů, což je s ohledem na jeho schopnosti velmi zajímavá zpráva pro všechny, kdo zvažují nákup levnějšího Palmu. Těm byl určen i náš další článek, ve kterém jsme se pokusili srovnat modely m100 a m105. O m105 se začalo tradovat, že stačí koupit m100 a posílit na 8MB a máte m105! V našem článku dokazujeme, že tato "matematika" není tak jednoduchá a že oba modely se liší ještě v dalších věcech než jen v kapacitě RAM.

Nás všechny, kteří měli v minulosti co do činění se značkou AMIGA, překvapila zpráva, že Amiga by se mohla objevit na Linuxových PDA od firmy Sharp Zaurus - budeme se těšit!

Zajímavý článek o kombinaci Psion Revo + mobilní telefon jsme převzali ze sesterského Mobil.cz. (Pořiďte si mobilní kancelář levnější a lehčí).

Baterie a akumulátory

Téma baterií a akumulátorů patří k častým dotazům našich čtenářů. V dvoudílném článku jsme se snažili popsat nejdříve typy baterií a akumulátorů, které lze použít v PDA, dokončení bylo věnováno postupům při jejich nabíjení a typům nabíječek.

Seriály ...

Dlouhodobě máme nyní rozběhnuté dva seriály - v úterý je to výlet do Histore PDA modelů firmy Psion - zde jsme si představili známy Psion Organiser z roku 1984. Příští úterý se můžete těšit na jeho známého následníka Psiona Organiser II!

Ve čtvrtek programujeme v PalmOS - již devátá část seriálu byla věnována formulářům.

Software

Jako událost předchozího týdne jsme vyhodnotili betaverzi Adobe Acrobate Readeru, kterou jsme představili v obšírnější recenzi spolu s alternativními řešeními pro čtení souborů v PDF formátu na PalmOS počítačích. (Příští týden se recenze na toto téma dočkají i Psionisti, jimž vyšla nová verze obdobného programu Pdf+). Příznivci Epoc systému si mohli přečíst o znamenitých programech P5CAD a CADmx, jejichž účel použití vyplývá již z názvů.