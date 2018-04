Palmare.cz - týden pátý...

Týden ve znamení hardware

Všechno to odstartoval pondělním článkem Patrick Zandl. Informoval o to, že IBM chystá Workpady založené na nových Palmech - z velkých výrobců a distributorů se nyní čeká už jen na HandEru (TRGPro) - že by příští týden? V úterý Jirka Leipert článkem Klávesnice GoType - postřehy uživatele zahájil sérii článků o klávesnicích k Palmům, která pokračovala pro změnu ve čtvrtek postřehy uživatele Palm Portable klávesnice (v pátek jsme přinesli druhou část tohoto dlouhého povídání Pavla Mošny). Dokončení uživatelských postřehů k PPK přineseme příští týden a můžete se rovněž těšit na uživatelské zkušenosti s používáním třetí "klávesnice" - adaptéru GoType.

Zaujaly nás nové doplňky k Palmům od Tech Center Labs (Dejte svému Palmu nové možnosti) a informovali jsme o tom, jaké nové Memory Stick připravuje ke svým Clie počítačům firma Sony (Clie Memory Stick - jake ze Science-Fiction). O snížení cen některých Palm modelů jsme informovali v pátek (Palm snížil ceny m100, Vx a IIIc! Co na to Handspring?) a o novém "chytrém" telefonu s PalmOS počítačem jste si mohli přečíst v článku Telefon+PalmOS počítač= Kyocera QCP6035.

Seriály ...

Dvě pokračování série o programování na PalmOS počítače jsme přinesli v pondělí a ve čtvrtek. Od příštího týdne trošku zvolníme tempo a budeme pokračovat vždy ve čtvrtek.

Taky trošku proto, že jsme odstartovali nový seriál - provedeme vás pohnutou a bohatou historií PDA modelů firmy Psion. Úvodní část seriálu Psion - od počátků k současnosti jsme odstartovali v úterý a pokračujeme příští úterý.

Programem minulého týdne se stal nový pedit. Jeho recenzi pedit 5.17 - textový editor pro profesionály jste si mohli přečíst v pondělí a Na slovíčko s Paulem Nevaiem - jeho autorem a tvůrcem jsme vás pozvali v pátek.

Software

Freewarové programy na házení kostkou na Palmech jsme představili v úterý (Potřebujete si jen tak hodit kostkou?) a předvelikonoční článek PÁR "PALMÍCH" EASTER EGGS vás mohl přesvědčit, že tyto skryté schopnosti programů nevznikají jen na velkých počítačích. Letmým okem jsme rovněž vyzkoušeli nové Avantgo 4.0. Psionisti se zase mohli seznámit s RMRFile-modrými okny pro Psiony, což je jeden velmi dobrý souborový manažer