Palmare.cz - týden od 9. do 13.září

Půjčili jsme si zařízení InkLink, abychom vám mohli přinést podrobnou recenzi. InkLink je vlastně rozpoznávací systém, který speciálním perem píšete po listech papíru, a vše, co nakreslíte, se ihned přenáší do PDA. Tato data se pak synchronizují se stolním PC, kde se dají tisknout, měnit, exportovat do souborů JPG atp.

Velmi zajímavý námět z vlastní praxe nám poslal jeden z čtenářů - a jeho "uříznutá" PC klávesnice pro Palm vzbudila značný ohlas i zájem. Uvedli jsme několik prvních postřehů s kartou MS Bluetooth od Sony.

Naší hlavní hardwarovou recenzí byl článek o Pocket LOOX - tento handheld jsme měli možnost otestovat jako jedni z prvních a k tématu se rozhodně budeme vracet i v budoucnu.

pondělí - PalmTipSheet 34 - září 2002 | Dva nové PocketPC handheldy | Londýnské metro jako na dlani... | Tlustý prst na PalmOS | Treo180 levnější

úterý - WassUp 1.3 | Chcete Edge? Máte ještě příležitost! | Klipy k ovládání Pocket PC | Palm Zire už brzy? | ANAction - partner Action Names

středa - TextMaker - špičkový textový editor i pro PocketPC? | eTForecast: V roce 2004 půjde Pocket PC před PalmOS | AquaTrack 4.0 - pravá ruka akvaristy | DarkRoom+ 2.3 - pomocník do temné komory | Je fotografie iPAQu 5000 pravá?

čtvrtek - Handspring vydal GPRS update v Kanadě | Launcher Plus - další v řadě | Druhý kvartál v prodejích PDA | Další obrázky údajného nového iPAQu... | Recenze Documents To Go Premium 5.0 | Update - Sony předváděla PalmOS 5 handheld!

Pokračovali jsme v našem novém týdenním seriálu PalmareFreeware a jeho obliba svědčí o tom, že vás toto téma opravdu zajímá. V úterý jsme nasadili další týdeník - je o karetních hrách pro PDA. Jedná se o další multiplatformní seriál, který začal pojednáním o FreeCellech a bude pokračovat zase v úterý ostatními PDA solitairy. O karetních hrách bychom si měli postatně povídat v týdenním cyklu celé podzim!

Ani v pátek ale nechyběl herní speciál HryDoKapsy. Příliv herních novinek totiž neutuchá a oba naše stabilní týdeníky (PalmareFreeware a HryDoKapsy) nemají problém s naplněním obsahu, spíš vybíráme jen to (dle nás) opravdu nejlepší.

Termín přečíslování telefonních čísel v našich sítích se blíží. Způsobí nám nemálo starostí, část z nich si ale můžeme odpustit, máme-li PalmOS handheld a telefon s IrDa portem. Svým produktem Přečíslování přispěla nyní do mlýna i firma RedGrep.

Majitelům handheldů Clié jsme přestavili fonty Lubomíra Veselovského a v článku Lubákovy fonty jsme vám přinesli i rozhovor s jejich autorem. Shrnuli jsme možnosti vkládání speciálních symbolů a znaků v prostředí PalmOS. Mnoha starostí nás může zbavit program s charakteristickým názvem NotSync O tomto programu a taky o tom, proč byste jej mohli právě vy potřebovat, byl náš další článek.



Stejně jako u Windows, ani u Windows CE si Microsoft neodpustil nechvalně známé systémové proměnné alias registry, ve kterých lze najít a nastavit řadu zajímavých věcí. Přinesli jsme vám přehled těch nejzajímavějších skrytých nastavení pro Windows CE.

Naše malá rekapitulace

Událost týdne:

Byly dvě - svět PalmOS vzrušila informace, že Sony v Japonsku poprvé předváděla svůj nový NR90 s ARM procesorem a PalmOS5. Svět PocketPC zase spekuloval o novém iPAQu 5450 - nejdřív se objevila první nedokonalá fotografie a posléze několik lepších na holandském serveru, odkud jsme získali svolení šéfredaktora je pro vás zmenšené zveřejnit!

Software týdne :

Přečíslování od RedGrep - užitečný a cenově přijatelný program A upravíte s ním adresář i všem svým známým s IrDa telefonem!

Potěšil i GPRS update pro Treo180 - jeden z čtenářů mi dokonce poslal email, že odzkoušel úspěšně už tu první (novozélandskou)