Palmare.cz - týden od 7. do 11. dubna

pondělí 7.dubna

MemoryStick Bluetooth modul pro Clié

Do rukou se nám dostala MemoryStick karta, která umožňuje bezdrátové propojení pomocí moderní technologie BlueTooth. Co tato karta nabízí, jak vypadá a co nalezneme v balení?

Energy Dimmer - kdo šetří, má (nejen) za tři!

Barevné displeje moderní generace PalmOS handheldů si vybírají svoji "daň z luxusu" v oblasti navýsost citlivé pro majitele mobilních přístrojů - výdrži baterií a tím i celého zařízení. Jednou z možností, jak výrazně prodloužit životnost vašeho zařízení mimo dosah vaší nabíječky, je program Energy Dimmer!

PalmareFreeware31 - v pondělí se neplatí

Naše pondělní nadílka programů zadarmo obsahuje aplikaci na tvorbu diagramů, jízdní řády, pár malých utilitek a test rychlosti vaší paměťové karty. Majitelé PPC si mohou zahrát legendární hru Pong a k tomu všemu tradičně vám nabízíme řadu updatů již dříve představených programů.

2 Zire za cenu jednoho - Cenzura na PalmGear - a další

Šeptanda: Nové modely Sony Clié | Macromedia FlashPlayer na PalmOS 4? | Válečná cenzura na PalmGear a Handango? | Sadu her nejen pro Palm Zire | OpenBox: dva Zire za cenu jednoho | Další informace o iPAQu 2200

úterý 8.dubna

Axim X5 versus iPAQ 3970 (1)

Americká společnost Dell je v oblasti kapesních počítačů nováčkem. Nicméně její pokus o získání podílu na tomto trhu s vůbec prvním modelem kapesního počítače Axim X5 musíme s odstupem času hodnotit jako úspěšný. Dellu se s Aximem podařilo rozvířit stojaté hladiny kapesních počítačů a my vám nyní konečně přinášíme velmi rozsáhlý článek s praktickým porovnáním Aximu a iPAQu 3970.

Axim X5 versus iPAQ 3970 (2)

Porovnání iPAQu 3970 a Aximu jsme kvůli rozsahu rozdělili na dvě části. Abychom však toto téma nedělili do více dnů, můžete si dokončení článku přečíst zde.

Česko-anglický slovník, který vás nezruinuje

Anglicko-českých slovníků pro PalmOS je na trhu už poměrně dostatek a uživatel si už má z čeho vybírat. Díky Petrovi Buzrlovi si takovýto slovník nyní může pořídit i palmista, který má hlouběji do kapsy. Součástí naší malé recenze je i rozhovor s autorem.

eKniha bez readeru - Kdy WinCE překoná Windows? - a další

Nové systémové updaty pro Sony Clié | WindowsCE překoná Windows v roce 2008 | Dvě novinky za světa PalmOS launcherů | eKniha, která nepotřebuje čtecí aplikaci | HP USA nabízí 50% rabat na příslušenství

středa 9 .dubna

MemoryStick Camera modul pro Clié

Do rukou se nám dostala MemoryStick karta, která umožňuje zařízením Sony Clié, která nemají zabudovanou kameru, dívat se na svět digitálním okem. Co tato karta umožňuje, jaké jsuo její parametry a co nalezneme v balení?

PsiMIDI, renesance zvukového výstupu Psionů?

Zcela nové zvukové možnosti přehrávání MIDI souborů na Psionech přináší program PsiMIDI. Protože se zatím jedná o první experimantální volně dostupnou verzi tohoto zbrusu nového audio přehrávače, přinášíme vám zatím jeho krátké preview.

LightNzip - ještě jedna PalmOS komprese

Ať už máme ve své PalmOS RAMce dvě mega, nebo šestnáct, většinou po nějaké době zápasíme s jedním společným problémem, a tím je nedostatek paměti. Lékem na tuto nesnáz může být i dobrý kompresní program.

Zircon - nový PalmOS telefon na podzim v Evropě!

Group Sense Limited uvolnil informace o PalmOS telefonu se jménem Zircon. Nás zajímá i proto, že by se měl ve třetím kvartále prodávat i v Evropě! Jaký je Zircon?

čtvrtek 10.dubna

Sony Ericsson P800: Handy Safe 2.0 - bezpečnost nade vše

Většina mobilních telefonů managerské kategorie obsahuje funkce pro bezpečné uložení čísla a PINu platební či kreditní karty, čísla bankovního účtů a dalších typů bezpečnostních hesel a kódů. Sony Ericsson P800 bohužel nic takového standardně nenabízí, a tak je nutné použít některý z dostupných softwarových doplňků. Seznámíme vás s jednou z nejlepších "bezpečnostních" aplikací pro P800.

MEGAFinder - další způsob hledání

Programy, které vylepšují vyhledávací funkci v PalmOS, existují již delší dobu, ale MEGAFinder je v této kategorii nováčkem. Podaří se mu prorazit mezi největší konkurenty FindHack a IntelliFind?

Technologie GPS je taky ve válce...

Systém satelitní navigace GPS je dnes už neodmyslitelnou součástí našeho života a setkáváme se s ním v turistice, záchranných službách nebo dopravních prostředcích. Vznikl ale jako ryze vojenský projekt a v současné válce v Iráku má velmi významnou úlohu. Využít jej ale může i nepřítel!

Onyx je další PalmOS mobil - Nákupy s PDA - a další

Firma Group Sense PDA připravuje kromě včera představeného PalmOS mobilu Zircon i další produkt tohoto typu s názvem Onyx. Několik aktualit věnujeme zajímavému tématu efektivních nákupů s PDA, všimli jsme si jarní slevy Pocket LOOXe u nás.

pátek 11.dubna

Průvan v PalmOS kanceláři (4) - která je "nejlepší"?

Záměrně jsem dal do titulku slovo "nejlepší", které často dostávám v dotazech. Jako všude jinde, i zde nemá prakticky význam. Vše zaleží na pochopení vlastností a schopností aplikací. Nakonec si uživatel stejně vybere podle svých preferencí, potřeb a v neposlední řadě i možností své peněženky.

Rozlišení displejů na PDA - jak se v tom vyznat?

Jedním ze základních parametrů nových i starých PDA je rozlišení displeje. Technologie výroby může být rozličná, ale rozlišeních je u některých PDA stále stejné. Podívejme se na jejich základní rozdělení...

HryDoKapsy 46 - váš PDA herní speciál

V tomto týdnu jako by si výrobci PDA her dali malou přestávku - žádný nový unikátní herní projekt se neobjevil. Několik novinek a zajímavých updatů jsme ale pro vás zaznamenali. Patří mezi ně i chystaná motocyklová arkáda Trial Challenge.