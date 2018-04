Palmare.cz - týden od 5. do 9. srpna

Víte, co je Lumitector? Je to krycí fólie, která v noci světélkuje a zobrazuje u různých typů Palmů obrysy Graffiti plošky i softwarových tlačítek. Další z fólií, které jsme se tento týden věnovali, se jmenuje QuickWritting a je určena pro netradiční vstup znaků - prý je rychlejší než Graffiti, ostatně můžete si to vyzkoušet sami, aplikace je zatím zdarma a obrazec pro Graffiti plošku si můžete stáhnout ze stránek v recenzi!

Konektory PalmOS zařízení - v další části našeho nepravidelného seriálu jsme se věnovali konektorům pro Clié řady T a NR. V pátek jsme ovšem přinesli malý dovětek - ne vždy jsou informace od výrobce nejpřesnější.

Objevily se první spekulace o novém handheldu od Sony se StrongARM procesorem - měl by mít 206 MHz procesor, vestavěnou kameru, duální slot MS/CF a další velmi příjemné věci... Přinesli jsme další fotografie nového Sony Clié SL10.

pondělí - Casio ukončilo výrobu E-200 | Nový handheld od ASUSTek Computer | Microsoft Money 2003 for PocketPC | PalmOS Desktop 4.1 | PalmGear - těžký direkt freeware aplikacím

úterý - Sunnysoft MapView 1.0 - mapy v PPC! | PDA - 2.čtvrtletí - klid před bouří? | Handspring + Debitel = Treo270 do Německa! | Pocket PC Phone Etiquette | PDA lékaři mají svůj web!

středa - Acrobar Reader - pro SymbianOS | Toshiba e550G - nový Genio opouští Japonsko? | HP iPAQy - nadílka od Handango! | Plucker 1.2 beta: HiRes, VFS, JogDial a další! | DicotaKeeper - PDA v autě jako v peřince...

Podívali jsme se na zoubek další kalkulačce - tentokrát MegaCalc. V čem je jiná než ostatní kalkulačky a proč tolik zaujala PalmOS komunitu, o tom jste se mohli dočíst v naší recenzi. Další verzi kancelářského balíku Documents To Go 5 jsme vám zobrazili v rychlém preview krátce po uvedení produktu na trh. Jako doplněk naší nedávné recenze freeware finančního programu Ma Tirelire jsme přinesli návod k použití z konečně vydaného anglického manuálu.

Svoje zkušenosti s aplikacemi pro svůj Palm m100 popsal Honza Hohl a článek bude jistě cenný pro všechny, kdo mají pouze 2MB RAM. Práci s kontakty v PalmOS si můžete zpříjemnit nejen náhradou celého hlavního programu, nýbrž i dalšími drobnějšími pomocníky. Další PalmOS softwarový článek se zabýval launchery.

Xen Games nám zapůjčil svůj fenomenální Strategic Assault, a my jsme tuto real-time strategii pro PocketPC platformu pro vás vyzkoušeli a popsali.

Článek o hubnutí s PDA byl spíš multiplatformním zamyšlením, i když jsem na něj dostal řadu konkrétních dotazů. Napříč platformami byl konečně náš tradiční herní speciál HryDoKapsy 11.

Naše malá rekapitulace

Událost týdne:

Zajímavých věcí bylo víc, nejvíc vzruchu asi vzbudila šeptanda kolem StrongARM Clié.

Software týdne :

Nepochybně nová verze kanceláře od DataViz Documents To Go s číslem 5! Těšíme se ale i na LauncherX, který by měl být softwarovým hitem příštího týdne!