Palmare.cz - týden od 5. do 9.11.

K zajímavým událostem došlo tento týden ve světě bossů světa PalmOS - CEO Handspringu Doně Dubinsky se nelíbil postup moderátora TV show Fox News a firma si již nepřeje, aby ji Neil Cavuto zval do svých pořadů. CEO Palm, Inc. Carl Yankowski zase překvapil svým odstoupením z pozice - že by únava z těžkého roku firmy? Palm je totiž pod tlakem nejen rivalů uvnitř platformy, ale i dalších operačních systémů - PocketPC, ale překvapivě taky Symbianu, kterému se v Evropě nebývale daří!

Recenzovali jsme nový počítač od Hewlett-Packard - HP Jornada 565 - je to skvělý stroj a iPaq to nebude mít jednoduché. Lehké to nemá ani firma Casio - svůj nový počítač BE-300 z léta už zlevnila - ani za $299 nešel dobře na odbyt. Pod drobnohled jsme si vzali i počítač REX, který se nyní vyprodává za mimořádně příznivou cenu. Stojí to za to?

Představili jsme vám bezdrátový model pro Palmy řady m50X Minstrel a zveřejnili jsme další informace o novém telefonu - handheldu firmy Handspring s názvem Treo 180. Majitelům PocketPC by mohla libě znít informace o Pageru pro jejich počítač či o zařízení PocketBungee, které jim uchrání iPaq před pády na zem...

A co software? Preview her Lemmings a Siberian Strike dává tušit, že ani Palmům by se nová generace špičkových her nemusela vyhnout. Víte, jak si ušetřit RAMku? Přesuňte velké programy i soubory na paměťovou kartu - můžou vám ponoci programy Avantage a QuickStart. Zaregistrovali jsme novou verzi DateBk4 s pořadovým číslem 4.1 - má spoustu novinek! Detailní recenzi programu nejen pro cestovatele WorldMate jsme si nechali na pátek. Užitečný program PhoneBeam by mohl potěšit nejednoho majitele Palmu a telefonu s IrDa. Dočkali jste se i pokračování programování s Palmem.

Psionisti si teď mohou "cvičně" propočítat svoji hladinu alkoholu s programem Promille. V úterý jsme dokončili druhou řadu seriálu o programování v OPL.