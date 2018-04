Palmare.cz - týden od 4. do 8.6.

Nové modely?

"Ani týden bez nějaké slevy!" si asi řekli u Handspringu a přišli s Trade-Up programem, díky kterému si můžete jejich prestižního Visora Edge koupit se $100 slevou, tudíž za $299! Jestli ale čirou náhodou sháníte něco levnějšího, mohli jste si nechat poradit od Tomáše Brože, člověka, který se jistě vyzná - majitele pelhřimovské firmy PalmPC. Nebo si chcete počkat na žhavé novinky? HandEra 330 by se měla objevit každým dnem a o možnostech její 240x320 obrazovky jsme psali v pondělí - viděli jste už ty nádherné obrázky? Nebo se vám zalíbil asijský tygr - další PalmOS počítač od firmy Acer? Jen pozor, abyste se nenačekali - tady je řeč o čtvrtém kvartále a o trhu v Číně!

Momentálně hůř jsou na tom Psionisti, neboť jejich miláčkové se tak často neobměňují. Mnozí fandové tvrdí, ne bezdůvodně, že je to tak proto, že jsou jejich stroje dokonalé a konkurence se jim pouze přibližuje. Jedním z důkazů pro takovéto tvrzení by mohla být i naše MULTIstředa a srovnání textových editorů - "služebně nejstarší" Word Epocu je prostě stále nejlepší... Ale i na Epocu se očekává nový model (Revo3) - čekání na něj si můžete zkrátit u seriálu z historie Psionů - o "Psionech-nepsionech" Geofox One a Osaris.

PDA a GPS, a o cestování vůbec...

Fenomén PDA a GPS se stává jedním z lákadel pro majitele PDA zařízení - není divu, ceny těchto periferií se takřka snížily na úroveň ceny třeba modemu či externí klávesnice. Takže (máte-li dost paměti, času a peněz) - vzhůru na dovolenou s mapou v PDA! Apropo - když už je řeč o dovolené - PDA vám dobře poslouží i bez GPS - nezapomeňte si přečíst náš článek PDA a dovolená o různých užitečných freewarových programech, které byste si měli určitě vzít s sebou! A majitelé PocketPC teď mohou s přehledem přibalit k moři i elektronickou knihovnu - firma Aportis pro ně vydala konečně profi reader populárního AportisDOC formátu!

Až budete na cestách, uvědomte si, že vaše baterie nejsou nekonečné. Majitele Palmů s "normálními" bateriemi jsme sice informovali o možnostech předělat sériovou kolébku k nabíjení akumulátorů při synchronizaci v kolébce, ale za jistější považuji přečíst si článek o spotřebě baterií Palmů v různých situacích a (hlavně) přibalit s sebou zásobní baterie či cestovní nabíječku!

PDA a Mobil

Minulý týden jsme je nakousli článkem o způsobech propojení PDA a mobilu a nyní jsme přinesli tři články - každý z jiného soudku. Možnost propojení PDA s některými mobily pomocí modulu DI27/28 by mohla zajímat ty, kteří mají telefon bez IrDa, jsou s ním spokojeni, jen to IrDa jim chybí (typicky se jedná o Ericssony). Pokročilejší zájemce určitě potěšila informace o programu GSM Net Monitor. A ještě jsme vás naučili, jak vytvořit a poslat ze svého PDA logo na Nokie či Siemensy - o současné popularitě této možnosti vás jistě nemusím dlouze přesvědčovat. stačí si otevřít současné inzertní přílohy "mobilních " časopisů.

A co jinak?

Programování pro PalmOS nám krok za krokem dokráčelo do šestnácté části. Recenzovali jsme i očekávaný Trans/Form, pro který platí to Cimrmanovské - "život se skládá z dvou základních prvků - prvku očekávání a prvku zklamání... Ale abych nekončil pesimisticky - autor programu mi psal, že všechny námi kritizované nedostatky bude řešit v dalších fázích vývoje, takže je možné, že bude vše jinak a jsme svědky zrodu databázového velikána...

A co příští týden?

Myslím, že nic nepokazím, když to řeknu - ano, příští týden se v seriálu o modelech značky Psion dostaneme k REVU! Budeme pokračovat v MULTIstředě (ať se to některým bojovníkům za čistotu rasy, tedy platformy, líbí, nebo ne) a v pátečním tématu PDA a Mobil. A otevřeme taky jednu zbrusu novou rubriku.