Palmare.cz - týden od 4. do 8.3.

PředCeBITový týden patřil firmě Palm Inc. - ta představila už v pondělí své dva nové modely s barevným displejem - Palm m515 a Palm m130. My jsme se kromě preview podívali blíže i na oba displeje (podle prvních zkušeností uživatelů v zahraničí) a stihli jsme i rychlou "recenzi" modelu Palm m130, který se dostal již tento týden do republiky.

Odpověděla ale i firma Sony - hned z kraje týdne snížila cenu u svého modelu Clié N760/770C o $50 a objevily se spekulace o tom, že Sony představí v pondělí nový model Clié, máme se tedy nač těšit.

Názory na rychlost čtení SD a MMC karet, opřené o výsledky měření, přinesl Lukáš Mikšíček. Zrecenzovali jsme rychle i žhavou novinku - SD IO Bluetooth kartu od firmy Toshiba, kartu, na kterou se dlouho a netrpělivě čekalo!

Svoji "Palmare.cz-Created by D.K." klávesnici na principu EasyType představil v pátek David Kubálek - zajímavá inspirace, viďte!

Pár novinek jsme přinesli i v Palmareportech:

úterý - Kyocera Smartphone cenově přijatelnější | Astraware: Pět nových her | Další modely do síně slávy - m505 a m100 | RIM představil GSM/GPRS Blackberry 5810 | SEIKO: SmartPad pro PocketPC

středa - WorldMate 8.1 má synchronizaci hodin | QuickOffice 5.6.4 - vylepšené písmo | HandStory 2.0 - nejen nový offline prohlížeč | 16MB pro Palm m130 | Sony-Ericsson - P800 - telefon + handheld + kamera | Chcete Visor Platinum? Máte ještě šanci!

čtvrtek - Sony Clie T770 - aneb proud inovací Sony nevysychá | Samsung chystá další telefon s PalmOS | Březnový PalmTipSheet | Nový Zaurus má vestavěnou kameru | Canon - další hráč PDA trhu? | Nový česko-anglický slovník pro Palmy | ParagonSoftware: Interkey

Softwarové články zahájila zajímavá upoutávka na freeware produkt, který přináší technologii ClearType do všech PocketPC počítačů.

Hodiny v PalmOS handheldech příliš velkou přesností neoplývají - naštěstí jsou tu programy, které vám přesný čas tak říkajíc "doručí až do palmu". Chcete vědět doporučení, tipy a úvahy uživatele nad skvělým freeware programem EasyCalc? Zmínili jsme se rovněž o jedné freewarové hře s názvem Card a doporučili jsme vám, jak si udělat pořádek ve vašich DVD!

O RouteEurope jsme už psali několikrát - svůj pohled na tento program přinesl tentokrát David K.. I ve čtvrtek jste mohli s námi programovat! Ještě jsme vám uvedli dva nové readery eKnih - DeepReader a PalmReader/ PalmReaderPro.

Existuje velmi užitečná kategorie programů, které vám neskutečně usnadní vkládání dat do vašeho Palmu, a to těch, která za nás už někdo pořídil a vystavil na Internetu, jsou v Emailu, či v jiném dokumentu. První část recenze se věnovala programu HandStory a druhá produktu Anagram.

Zajímavý freeware slovník pro Psiony MZ Dictionary jsme představili ve středu. Umí i import z PC-Translatoru, což ocení majitelé tohoto produktu. Nový Pacman na Psiony se jmenuje Smuggers a je důkazem toho, že i na Epoc vznikají stále zajímavé programy. (Příští týden vám blíže představíme mimořádně dobrý iContacts!)

A jedna redakční aktualitka na závěr - tento týden jsme spolu oslavili roční výročí zahájení provozu Palmare.cz !