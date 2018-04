Palmare.cz - týden od 4.10. do 8.11.

Týden hardwarově ovládlo téma $199 počítače Axim X5 od firmy DELL. Handheld by měl být představen už 18.listopadu na Comdexu (budete s námi při tom) a měl by řádně zamíchat kartami v kategoriích levných PocketPC modelů i ve střední třídě. A plány firmy DELL modelem Axiom nekončí - příští rok si chce firma ukousnout čtvrtinu trh PocketPC handheldů, připravit model za $150 a nevylučuje ani expanzi do posíleného PalmOS!

Dell není ostatně jedinou firmou, která za PocketPC zvedla prapor protiofenzívy proti PalmOS5. I ostatní výrobci hledají cesty, jak zasadit Palmu údery v nejcitlivějším místě, a tím je dosavadní PalmOS doména - low-end!

Záplava modelů a kolotoč inovací v handheldové branži vede nejednoho uživatele k otázce - potřebuji už nový model, nebo si vystačím s tím dosavadním? Bude přínos nového typu skutečně takový, že mi vrátí vložené náklady? Úvahu na toto téma jsme přinesli v pondělí.

V třídílné recenzi jsme se vrátili k novince z minulého týdne: Palmu Tungsten T, který měl zapůjčený David (první, druhá a třetí část recenze). A jako příjemnou zprávu navíc nám nahlásila firma RedGrep dokončení lokalizace PalmOS5!

Palmareporty byly jen dva:

úterý - Dataquest upravoval výsledky | Handango: Výsledky prodeje ve třetím kvartále | GPS k PDA za $99,99... | Jak si WinCE a PalmOS dělí trhy? | DELL Axim X5 - 18.listopadu!

středa - Toshiba uvede tři nové PocketPC handheldy | DELL Axim X5 na Comdexu - budete při tom! | Flash Player v PalmOS | DataViz: Inbox To Go | Sunnysoft představil SunnyView.

Pondělní freewarová rubrika přinesla další desítku zajímavých programů zdarma a ihned ke stažení. Další "nekonečný" seriál jsou páteční HryDoKapsy - příští týden uzavřeme první pětadvacítku pokračování. Tento seriál o karetních hrách nekonečný není a po EUCHRE z tohoto týdne se pomaličku jeho čas nachyluje. Poslední "hromadně" zpracovávanou hrou je Bridge, ta bude příští týden a pak už půjde jen o jednotlivé programy, i když velmi zajímavé!

Nový hit mezi PalmOS budíky se jmenujeAirClock. Proč? Asi nejvíc proto, že vás při něm vzbudí vaše oblíbená melodie. Další softwarová perla, kterou jsme pro vás tento týden zrecenzovali, je "červí" hra RifleSLUGs, myslím, že není třeba už nic dalšího dodávat. Podívali jsme se zblízka ještě na hru Billiards, kdo ji neviděl, neuvěří, podívejte se aspoň na obrázky! O návrat mezi elitu launcherů se snaží nová verze HandScape4. Podaří se jí to? Rozhodnete vy - uživatelé. Rychlé preview novinky PhoneSync určitě potěší majitele časté kombinace PalmOS PDA + mobil Nokia - nevyřeší zrovna vaše potíže?

Ani PocketPC software nepřišel tento týden zkrátka - po krátkém preview programu SoundEffects jsme přinesli obsáhlou recenzi aplikace VoiceGO!, která neslouží k ničemu menšímu než ovládání vašeho PocketPC hlasem. A pozor - to není žádný experiment, funguje to!

Víte, že si můžete na vašem handheldu číst obrázkové comicsy? Prohlížeč je zdarma, knihy jsou za "babku" (kolem $1,3), proč to nezkusit?

Naše malá rekapitulace

Událost týdne:

DELL Axim X5 - byl všude, kam oko dohlédlo...

Software týdne :

V záplavě upgrade software "PalmOS5 readay" mohlo snadno něco uniknout. Nás zaujaly novinky (čtyřky) Billiard, HandScape, nepropásněte PhoneSync. PocketPC handheld můžete ovládat hlasem, či si alespoň přizpůsobit zvuky. Nezapomeňte na comicsy!

Co příští týden?

Trošku si odpočineme před Comdexem od "železa" - téma týdne zní ZÁLOHOVÁNÍ (Backup) - proč, jak, na co a tak. Těšte se na recenzi skvělé SimCity2000, ovšem těch recenzí bude mnohem víc, u většiny z nich se snažíme reagovat na aktuální novinky a trháky, takže se to opravdu velmi těžko plánuje :-).