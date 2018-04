Palmare.cz - týden od 31.12.2001 do 4.1.2002

Silvestrovské vydání Palmare.cz nebylo tak zcela ve vážném tónu. Přinesl sbírku fotografií krásných žen s Palmem v ruce (ve stylu - jak by asi tyto ženy s Palmem vypadaly ...), pokračování Palmího hřbitova (aneb článku o Palmech, které nedopadly zrovna nejlépe ...), přidali jsme pár Murphyho zákonů o PDA a Silvestrovský Palmareport, který opravdu nemohl být brán příliš seriózně ...

Nový rok jsme přivítali článkem PF 2002, aneb co nás čeká, ale taky možná mine ..., který byl nejen blahopřáním do Nového roku 2002, nýbrž i zamyšlením nad tím, co zásadního nás v tomto roce možná čeká.

PALMAPORTY jsme stihli tento týden přinést jen tři (nepočítám ten Silvestrovský) :

Středa: ClipKee - revize plánů | Korejské hotely nabídnou průvodce do PDA! | PlanetPDA: nejlepší PDA roku 2001 | New York Times: Palm 2002 - velké plány! | USB klávesnice pro Casio E200 |

Čtvrtek : PenTool - stylus pro kutily | eBestsellery roku 2001! | Chystá Sony Clié S360? | Odstoupil generální ředitel Be, Inc. | Taslisker ještě teto měsíc | Nové fonty pro příjemnější čtení

Pátek: iWalk - dočkáme se konečně PDA od Apple? - S 24x7 PowerNapping na šlofíka vědecky! - Je Sony pohroma pro budoucnost PalmOS?

Seznámili jsme vás s pevnými pouzdry pro Palmy m50X i s tím, jak si můžete vylepšit novou Jornadu HP 56X . Objevila se i tradiční klávesnička - tentokrát Type´NGo od firmy Fellowes , což je klávesnice i obal dohromady.

Na světě je nový slovník RoadLingua - má i anglicko- a německo-české databáze. Malá série článků byla věnována programům, které umožní uchovávat určité programy a data na paměťových kartách - ve čtvrtek byla řeč o QuickStart (pracuje s programy QuickOffice) a v pátek jsme se podívali na zoubek Avantage (věrný spojenec Avantgo). Psionisti si mohli v pátek přečíst o třech programech na téma hra HAD a Psion ...

Ze zajímavých článků z předchozího týdne, které se nedostaly do našeho shrnutí bych připomenul zejména první recenzi MP3 programu pro Psiony, či povánoční rozcestník pro nové majitele PDA.