Palmare.cz - týden od 3. do 7. února

pondělí 3. února

Příručka pro začínající malíře aneb kreslící programy na PDA (1)

Naše velké téma tohoto týdne jsou kreslící grafické programy. Dnes a zítra se budeme věnovat PalmOS produktům, později přijde řada na další platformy.

PalmareFreeware22 - v pondělí se neplatí

Přinášíme vám tradiční přehled nejzajímavějších freewarových novinek a aktualizací pro kapesní počítače. Vybíráme pro vás jen to nejlepší zboží!

Tungsten W dnes? - NZ90 jde do Evropy a další aktuality

Zálohovací karta od Proporty | Co se stalo s Aportis produkty? | Palm dnes pošle do světa Tungsten W? | Clié NZ90 půjde do Evropy | Icon Manager - profesionálně na ikony | Je zde WiFi síť?

Mobilní aplikace (4) – IrOff

S rozmachem internetu se začínají na všech platformách stále více uplatňovat aplikace, které podporují mobilní kancelář ve vašem PDA. Náš malý seriál vám ukáže pár pěkných utilitek pro PalmOS. Dnes to je aplikace zamezující zapínání infračerveného portu.

úterý 4. února

Icon Manager - ikony ve všech pádech

Ikony patří ke stále obvyklejším nástrojům řady kategorií PalmOS programů. Pomáhají zpřehlednit seznam vašich schůzek, finančních transakcí, evidenci úkolů, či databázi citlivých údajů. Icon Manager tomuto trendu vychází vstříc a jde na věc se vší vážností a profesionalitou.

Příručka pro začínající malíře aneb kreslící programy na PDA (2)

Naše velké téma tohoto týdne jsou kreslící grafické programy. Dnes dokončíme přehled PalmOS produktů tohoto typu.



Za krádež Palmů do basy - MegaLauncher 4 - a další aktuality

Šest let do basy za ukradené Palmy a notebooky... | Velký zájem o Delly, Aximy v Evropě! | Nejmenší bezdrátová tiskárna || Hewlett-Packard 10BII v PocketPC | MegaLauncher 4.0 | Nové OMAP procesory od TI

Lingea Lexicon je OS 5 kompatibilní

PalmOS slovník - produkt firmy Lingea jsme u nás už detailně recenzovali. Lingea Lexicon vydal minulý týden novou verzi, o které jsme vás již informovali v našich aktualitách - dnes přinášíme několik obrázků a přehled změn, které jsme sami otestovali.

středa 5.února

Palm: Do kapsy nebude tak hluboko...

Zákazníci veselte se, radujte se, firmy Palm, Inc. i Sony snížily ceny některých svých modelů - třeba populárního Tungstena T pořídíte o pětinu levněji a tento model s Bluetooth se pomalu přesunuje do vyšší střední třídy...

Příručka pro začínající malíře aneb kreslící programy na PDA (3)

Naše velké téma tohoto týdne jsou kreslící grafické programy. Dnes pokračujeme aplikacemi pro PocketPC platformu.

Sony Clié NR a problémy s Memory Stickem

Uživatelé nových Sony Clié NR70 a NR70V si stěžují na některé problémy s MemoryStick slotem. Tuto zprávu jsme vám přinesli již před časem, dnes si přečtěte moji osobní zkušenost. Existuje možnost nápravy tohoto problému?



čtvrtek 6.února

Aktuální cenový přehled PalmOS modelů

Předvčerejší úprava cen firmou Palm, Inc. a nedávné úpravy Sony z gruntu zamíchaly kategoriemi PalmOS modelů. Jaká je současné cenová situace PalmOS modelů dnes na trhu?

Fotografie Sony Clié NZ90

Přinášíme vám fotografie amerických kolegů, kteří již měli tu čest mít Clié NZ90 v rukou…



Insaniquarium - pozdvižení v akváriu...

Firma Astraware po fenomenálním úspěchu Bejeweled vydala řadu her, žádná ale dosud nezopakovala hvězdnou dráhu tohoto nejpopulárnějšího PalmOS "lámohlavu". Podaří se to hře Insaniquarium? Předpoklady k tomu rozhodně má!

Acer a BSquare chystají PDA - PocketPC do brýlí - a další

Acer chystá další handheldy | Palmtipsheet 39 (předposlední) | PocketPC v brýlích | BSquare pracuje na novém handheldu | PalmKnihy - 600.000 downloadů!



pátek 7.února

TextMaker pro Pocket PC- král textových editorů (1)

Zpracování složitějších textů a tvorba komplexních textových dokumentů přímo na kapesním počítači nemusí být s odpovídajícím programovým vybavením neřešitelnou záležitostí. Zatímco Pocket Word je z hlediska uživatelů operačního systému Windows CE společnosti Microsoft spíše špatným vtipem, TextMaker lze stručně charakterizovat jako profesionální textový editor s univerzálním použitím.

RsrcEdit - nenápadný, ale mocný program (1)

Tento článek částečně navazuje na článek oOnBoard C. Aby bylo možné vytvářet nové programy, je potřeba vytvořit i resource soubor, který bude obsahovat veškeré informace o formulářích.

HryDoKapsy 37 - váš PDA herní speciál

Příliv herních novinek pokračoval i v tomto týdnu a vaše PDA herní příloha HryDoKapsy se snaží přinést vám alespoň ty nejzajímavější novinky, updaty, hry zdarma a aktuality.