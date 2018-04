Palmare.cz - týden od 29.4. do 3.5.

Týden byl kratší o volnou středu (a příští týden si to, zaplaťpánbůh, zopakujeme). Blíží se den, kdy bude představen barevný telefon-komunikátor Visor-Treo - černobílá verze je na trhu trhákem, barevná by na tom rozhodně neměla být hůř.

To Mark Shuttlewort má jiné starosti - je to další astronaut - vesmírný turista a na oběžnou dráhu si vzal svůj Palm m125, u toho jsme nemohli chybět!

Nasaďte si PDA na ruku! Cože je to za nesmysl? Jen náramkové PDA hodinky Fossil. Pouzdro pro PDA i mobilní telefon by se mohlo v dnešním mobilním světě docela hodit, co říkáte?

Zdá se vám těch novinek málo? A od čeho máte naše Palmareporty?

pondělí - PalmOS 4 versus PalmOS 5 - rozdíly | HP Jornada 575 na řadě? | FreewarePalm se vrátil! | HandDBase 3 na cestě! | Palm: Web browser má zpoždění

úterý - Hitachi: MMC zabezpečená PINem! | Palm - karta do začátku! | Je nový PilotInstall | Něco pro televizní maniaky | ARM: frekvence 1GB

čtvrtek - Belkin: 802.11b CF karta! | Wine Enthusiast Guide: nová data | Ectaco: slevy jazykových programů | Visual CE Key - ochrana PocketPC | Další rozvoj eKnih...

pátek - Jaké je nejužitečnější PDA příslušenství? | Pocket Artist a Mobile Chess - dvě dvojky pro PocketPC | Spiderman pro Clie | Todd Bradley - nový šéf u Palmu | 16 MB Palm m125 | Hrstka včerejších PalmOS novinek

V pondělí jsme přineslo dárek pro fotbalové fanoušky s PalmOS počítačem - program i průvodce MS v kopané 2002 s tabulkami, rozpisem zápasů, soupiskami mužstev atd., atd. - vše navíc v češtině a zdarma!

Zdarma je i PalmOS atlas světa CityZen, program navíc otestuje vaše znalosti! Prozměnu freewarovým tématem byly kalkulátory pro PocketPC platformu - je jich požehnaně a dostanete je zdarma! A zadarmo si můžete stáhnout rovněž Bibli - hezky česky, v několika verzích a s počeštěným freewarovým prohlížečem!

Ve čtvrtek se tradičně programovalo - přinesli jsme už 56 díl seriálu o PalmOS programování.

Softwarový týden jsme zakončili recenzí fotbalového simulátoru pro PocketPC SoccerAdict, který jako první získal naši novou cenu "TIP Palmare.cz", kterou budeme od nynějška udělovat aplikacím i hardware, které nás zaujaly natolik, že si myslíme, že by mohly zaujmout i vás - prostě špičkový produkt v různých kategoriích od nás dostane toto ocenění: