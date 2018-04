Palmare.cz - týden od 28.10. do 1.11.

Hardwarové rubriky tohoto týdne patřily zejména firmě Palm, Inc., která hned v pondělí uvedla na svět dva nové modely - high-endový Palm Tungsten T s OS5, HiRes a Bluetooth a chytrý telefon Tungsten W, který se ale začne prodávat až na začátku roku 2003. Takže tu máme nové dilema - jestli jít od OS "pětky" se Sony a jejich řadou NX, či s Palmem Tungsten T?

Firma Palm ale představila ještě novou klávesnici - důstojného to nástupce Palm Portable Keyboard od Tink Outside. Do redakčního testu se nám dostala další PDA klávesnice. Je z Dalekého východu, není to ani palcová miniklávesnička, ani velká externí klávesnice a její pořízení vám provětrá peněženku jen mírně. Zajímat bude majitele PalmOS handheldů i iPAQů.

A v závěru týdne uniklo několik informací o nástupci OS5 - PalmOS 6, na kterém už se tvrdě pracuje, bude k mání příští rok a konečně využije naplno schopností nových ARM procesorů!

Ale abychom nezapomínali i na druhý OS5 model - přinesli jsme vám rovněž třídílnou převzatou recenzi Sony Clié NX70V s velmi detailním popisem (první, druhá a třetí část).

úterý - Handspring snížil cenu Treo180 | Budou mít Clié v roce 2003 televizi? | Kolik času trávíte u svého handheldu? | Palm Tungsten T - první recenze | Total Remote - konečně pořádný ovladač

středa - Palm, HP a Sony - nová velká trojka | Další možnost off-line prohlížení stránek | Dell: Nepište Ježíškovi | Tungsten W bude mít e-mail od VISTO | Handscape 4.0 - v novém | Clié v barvách

čtvrtek - Šeptanda: nový iPAQ ještě před Vánoci | Vývojáři, je váš program "OS5 ready"? | Lepší filmy na PalmOS | Víc místa v Zire? FlyZip ZR! | Palmare.cz ve světě

Freewarové shrnutí týdne bylo kvůli volnému pondělku přesunuto na úterý, to samé potkalo seriál o kartách, jehož osmou část (hra Spades) byla k vidění ve středu. Příští týden se oba seriály vrátí na svá stará místa... To HryDoKapsy 23 pro všechny příznivce PDA her bylo ve svém obvyklém čase v pátek.

Nevíte, jak se rychle zbavit aktivní či neaktivní ActiveSync konektivity po ukončení synchronizace dat s Pocket PC? Popsali jsme vám dvě freewarové utilitky, které ActiveSync bez milosti zlikvidují.

Konec týdne byl ve znamení her - uvedli jsme vám souhrn akčních 23D doomovek pro PalmOS oživených novinkou týdne - hrou Master Thief. Majitelé PocketPC handheldů se zase mohou těšit na návrat hitů firmy Capcom Entertainment - 1942, Commando - vzpomínáte?

