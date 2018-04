Palmare.cz - týden od 27. do 31. ledna

Nové modely tento týden na Palmare:

pondělí 27.ledna

Life Balance, aneb žijete v rovnováze? (úvod)

Jste typickým "zaneprázdněným úspěšným člověkem moderní doby" s věčně přeplněným diářem, ve kterém marně hledáte další časové skulinky? Odbýváte tedy svoji rodinu, přátele i osobní život, protože "to vám přece neuteče"? Tak to je opravdu nejvyšší čas se nad sebou zamyslet. Nebo vyzkoušet Life Balance!

CExUhr - mluvící hodiny pro Pocket PC

Jednoduché digitální i analogové hodiny s prakticky libovolným hlasovým výstupem nabízí prográmek CExUhr, jehož popis vám nyní přinášíme.



iBIZ: chcete lepší Palm?

Firma iBIZ připravila pro PalmOS uživatele několik zajímavých periferií. Některé jsou očekávané, jiná jsou překvapivé, všechny jsou ale velmi netradičná a mohou výrazně rozšířit možnosti vašeho handheldu. Jedno velké překvapení možná zažijí majitelé starších modelů řady V/Vx!

PalmareFreeware21 - v pondělí se neplatí

Přinášíme vám tradiční přehled nejzajímavějších freewarových novinek a aktualizací pro kapesní počítače. Vybíráme pro vás jen to nejlepší zboží!

úterý 28.ledna

Life Balance, aneb žijete v rovnováze? (pokračování)

Po včerejším spíše teoretickém úvodu do problematiky pokračujeme v seznámení s produktem Life Balance - programem, který může (i nemusí) změnit řadu věcí ve vašem osobním plánování...

Mobilní aplikace (1) - netClock

S rozmachem internetu se začínají na všech platformách stále více uplatňovat aplikace, které podporují mobilní kancelář ve vašem PDA. Náš malý seriál vám ukáže pár pěkných utilitek pro PalmOS. Začneme synchronizací systémového času v Palmu.

Sony potvrdila model Clié SJ33

Některé zpravodajské servery a čtenáři se marně rozplývají nad hypotetickými "400 MHz modely s PalmOS 5 .5 a 64 MB ROM" představené v rámci volné soutěže ClieSource "PDA snů". My se vracíme zpět do reality. firma Sony potvrdila nové modely SJ33, které znamenají kompletní výměnu nižší střední řady této firmy. My jsme vám parametry i obrázky přinesli již dříve, takže zde pouze shrneme fakta a přineseme další obrázky.

středa 29.ledna

Mobilní aplikace (2) - LGet

S rozmachem internetu se začínají na všech platformách stále více uplatňovat aplikace, které podporují mobilní kancelář ve vašem PDA. Náš malý seriál vám ukáže pár pěkných utilitek pro PalmOS. Dnes to bude aplikace umožňující stáhnout do Palma soubory z internetu.

Life Balance, aneb žijete v rovnováze? (pokračování)

Dnes pokračujeme v našem velkém tématu Life Balance popisem možností nastavení programu (preferencí), desktopové aplikace a kooperujících programů.

Palmare má novou poradnu

S novým designem uvádíme postupně na svět další novinky - jednou z nich je nová poradna, která nahradí dosavadní FAQ rubriku. Proč jsme se k tomu rozhodli a jak můžete poradnu používat?

PalmOS stále na špici - Doom na P800 - a další aktuality

PalmOS platforma si opět upevnila vůdčí postavení | P800 už umí DOOM! | Palm Desktop Themes 2.0 | Handmark je jednička v prodeji PDA software | RIM jde do Švýcarska | AeroPlayer B7.2 | Sony NX - systémový patch | Clié SJ33 - ohlasy, 66MHz

čtvrtek 30.ledna

OnBoardC - nezbytnost pro programátory

OnBoard C umožňuje programovat pro PalmOS přímo v handheldu. Po zkompilování vytvoří PRC soubor, který je možné šířit bez omezení, nepotřebuje žádné externí knihovny. Nyní již nemusíte programovat pouze na PC...

Handspring končí s PalmOS organizéry?

Zpráva, kterou jsme včera zaregistrovali na internetu, není zrovna příznivá pro fanoušky handheldů firmy Handspring. Firma pravděpodobně končí s výrobou organizérů a soustředí se jen na svoje komunikátory. Z trhu tak zakrátko zmizí model Treo90, firma ale zřejmě ukončí i výrobu komunikátoru Treo 180.

Life Balance, aneb žijete v rovnováze? (dokončení)

Dnes ukončíme téma aplikace Life Balance - podíváme se na několik tipů a triků, uvedeme odkazy na další informace a provedeme závěrečné shrnutí vyhodnocení.

Nový XScale chip - Milionářem s palmem - a další

Intel vyvinul nový XScale chip | PDAPanache - nový stylus pro Tungsten T | S Palmem do Milionáře! | Seido - vše v jednom | Řešení USB problémů Palmů řady m500

pátek 31.ledna

Mobilní aplikace (3) – PowerNet

S rozmachem internetu se začínají na všech platformách stále více uplatňovat aplikace, které podporují mobilní kancelář ve vašem PDA. Náš malý seriál vám ukáže pár pěkných utilitek pro PalmOS. Dnes to bude aplikace, která zamezí vypnutí Palma při připojení k Internetu, nebo obecně síti.



HryDoKapsy 36 - váš PDA herní speciál

Příliv herních novinek pokračoval i v tomto týdnu a vaše PDA herní příloha HryDoKapsy se snaží přinést vám alespoň ty nejzajímavější novinky, updaty, hry zdarma a aktuality.