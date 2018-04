Palmare.cz - týden od 27. do 31.8.

V tomto týdnu pokračoval kolotoč dohadů, neoficiálních informací a pověstí. Začal to údajný nový barevný Visor - nástupce Prismu, poté se objevil (tentokrát oficiálně) nový Sony Clie N770C - což je evropská varianta Clie N710C s PalmOS 4.0 a 16-bitovou barevnou grafikou.

Pak unikly dvě informace z amerického telekomunikačního úřadu FCC, kam si dali svoje nové bezdrátové handheldy schválit Palm Inc (počítač má zatím jméno Palm i705, a je to pokračovatel řady Palmů VII/VIIx) a firma Handspring s (pro nás) zajímavějšími modely Treo k180 a g180, což jsou opravdové chytré telefony s PalmOS počítačem (jeden z nich má dokonce malou klávesničku).

Psion NetBook není úplně nejnovější hit, ale je to ve své kategorii ojedinělý a výborný pomocník - první část recenze byla hardwarová, pokračování najdete na našich stránkách příští týden (Psionu jsme tak aspoň trošičku osladili informace o ztrátě firmy v prvním pololetí).

Cenové pohyby probíhají i na WinCE scéně, kde se vše připravuje na příchod nového operačního systému - měl by se jmenovat Pocket PC 2002 a oficiálně bude představen asi 6.9.2001. Každopádně nejúspěšnější výrobce v této platformě nabízí zajímavé slevy svých iPaqů, a to až do konce září 2001.

Hardwarové rubriky doplnil článek o hardcase - pevném pouzdře pro Palmy řady m50X .

Tématicky jsme se věnovali vinařským programům na PDA - zejména PalmOS, ale i Epoc. Představili jsme freewarový program MicroMoney na evidenci vašich příjmů a vydání a vedení osobního účetnictví. Palmisti se mohou seznámit s programem MetrO, který je taky zdarma a který jim poskytne informace nejen o linkách metra světových metropolí, ale i o MHD v Praze, Plzni a Liberci. Tento program existuje i ve variantě pro WinCE ! Nakoukli jsme pod pokličku firmě Iambic - připravuje totiž novou verzi TinySheetu 4.0 - s nádhernými grafy a vlastní DOC editor FastWriter. Výsledky soutěže vývojářů HandEra 2001 nás obzvlášť potěšily - mezi vítězi je totiž i Hynek Syrovátka, přinesli jsme s ním krátký rozhovor.

I psionisti by mohli mít pod kontrolou svoje finance - s programem PsiBank, který je taky zdarma. KeyWatch - čské znaky na Nokii 9210 - co dodat ? Na PocketPC se krásně hraje - populární Rayman dorazil i na handheldy a Argentum byste taky neměli přehlédnout !

Seriál o programování záhy dovrší první třicítku dílů a ani začátečníci s PalmOS už nepočítají pokračování svého seriálu na prstech.