Palmare.cz - týden od 26. do 30. května

pondělí 26.května

Tungsten C – stříbrné NEJ od Palmu

Do rukou se nám dostala vlajková loď firmy Palm Inc. Jedná se o nejnovější přírůstek do rodiny Tungstenů. PDA, na které jsme tak netrpělivě čekali. Vyplatilo se to? To napoví dnešní recenze

Gotive H41 - práce všeho druhu

Firma Gotive nabízí velmi zajímavé zařízení kombinující handheld, GPS přijímač, čtečku čárového kódu a mobilní telefon. V zařízeních "vše v jednom" je nepochybně budoucnost, a tak se pojďme podívat, jak si s nimi poradil tento výrobce.

Aximy levnější - Handspring už neprodává organizery - a další

Dell zlevnil Aximy | Net Front jde do flash! | Ultratenké baterie | Cena Handango - jsou známi finalisté | Handspring už neprodává organizery

PalmareFreeware38 - v pondělí se neplatí

Ani dnes neumíte při stahování programů myslet na stav své peněženky. Jen těch aplikací ke stažení není jako obvykle, vývojáři si zkrátka dali malou pauzičku. A kde nic není, tam ani Palmare nebere...

úterý 27.května

NX73/80V - lepší Clié, ale žádný převrat

16:30 | Odpověď firmy Sony na nové palmy Tungsten C a Zire 71 se očekávala velmi netrpělivě. A popravdě řečeno jsme čekali razantnější odpověď - v rychlosti procesoru i kapacitě paměti i nové modely Sony za Tungstenem C stále pokulhávají. Změny jsou ale stejně velmi příjemné...

SD Bluetooth2 v prodeji! - Namísto novinek barvy - a další

Namísto nových modelů barvičky | Nová SD Bluetooth karta Toshiby v prodeji | Plný displej internetu | PDA hodinky Fossil za pár korun | PenReader 4.0 pro PocketPC

Periodická soustava prvků - česky a zdarma

Díky Jakubovi Polonskému si můžete dnes na Palmare stáhnout jednu velmi užitečnou aplikaci - periodickou soustavu prvků ve formátu Flash Macromedia. Spustíte ji na PDA s tímto přehrávačem (PocketPC, SymbianOS, Sony Clié) i na běžném PC.

3D Mini Dogfighter - na obloze je místo jen pro jednoho

Nová válečná hra s podporou multiplayeru. Stará veteránská letadla v 3D provedení dorazila i na Smartphone & Pocket PC. Tak se jim dnes pojďme podívat na zoubek.

Launchery pod drobnohledem - SilverScreen

SilverScreen je program, který kdysi odstartoval slávu alternativních launcherů PalmOS. Je dnes nejprodávanějším grafickým rozhranním k handheldům s PalmOS - co na něm registrované uživatele tolik uhranulo?

středa 28 .května

Sony: Nové bezdrátové Clié, starší modely levnější...

18:10 | Včerejší představení nových Clié NX73V a NX80V je jen část nové ofenzívy proti konkurenčním produktům firmy Palm. Sony odhalila i své další trumfy a opět přichází s novým převratným modelem!

Nový LOOX - Acrobat 3.0 - Klávesnice od Sony - a další

Fujitsu-Siemens chystá nové LOOXe | Palm prodal 1.000.000 handheldů ZIRE | Adobe: Acrobat Reader for Palm 3.0 | PDA Panache: Stylus pro Aximy | Sony: Ještě nová klávesnice | ActionNames 6.10 | SplashPhoto i pro PocketPC

OEM a OpenBox - šance s několika riziky

Na našem trhu a v inzerátech se to hemží pro někoho cizími názvy jako OEM, Open box atp. Co to vlastně znamená a jaké případné nebezpečí na uživatele čeká?

Launchery pod drobnohledem - YiShow

Oproti původním plánům přidáme ještě pohled na výborný Yishow Explorer a naše téma ukončíme závěrečnou srovnávací tabulkou současných launcherů.

čtvrtek 29 .května

Me, Me, Me, Only Me!

Název recenze jsme zparafrázovali z anglické verze slavné písně skupiny Olympic, mohli jsme taky použít Presleyho Only You. Předmětem našeho zájmu však nebyla nějaký hudební aplikace, ale jeden velmi šikovný program na snadné a účinné uzamčení Palmu před nepovolanými zraky. Jmenuje se (jak jinak) OnlyMe.

VoltaFlex Thin Film Batteries - ultratenké baterie pro mobilní zařízení

Velmi tenké baterie pro mobilní telefony a další typy mobilních zařízení vyvíjí společnost VoltaFlex. Baterie budou mít několikanásobně vyšší energetickou hustotu než stávající lithiové články a budou dokonce tak tenké, že je bude možné ohýbat!

pátek 30.května

HryDoKapsy 53 - váš PDA herní speciál

Novinky z PDA herní scény jsou opět tady a s ním i závěr pracovního týdne. Což takhle zapomenout přes víkend na všechny PIM a office programy a vyzkoušet nějakou tu hru? Inspirací mohou být třeba dnešní HryDoKapsy...

mophun 3D - invaze 3D her pro mobilní telefony?

Společnost Synergenix Interactive oznámila novou verzi svého herního engine mophun určeného na vývoj a provozování her na mobilních telefonech a dalších typech mobilních zařízení. Původní mophun byl povýšen do verze mophun 3D a měl by zejména do oblasti mobilních telefonů přinést zcela nové prvky zábavy prostřednictvím 3D her.

Skládací klávesnice při přechodu z OS4 na OS5

Přecházíte ze stroje s PalmOS 4 na PalmOS 5? A máte skládací klávesnici? Jestli vás zajímá, zda si na ní vůbec něco napíšete, přečtěte si náš dnešní článek na toto téma.