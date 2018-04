Palmare.cz - týden od 24. do 28. března

pondělí 24.března

Resco Audio Recorder - zapomeňte na diktafon!

Potřebujete rychle zaznamenat nějaké údaje? Nemáte po ruce papír ani tužku? Nebo papír i tužku s sebou máte, ale nemáte čas nic přepisovat? Pokud s sebou máte své PocketPC vybavené aplikací Resco Audio Recorder, žádný problém!

DB - databázový program bez poplatku

Dnes vám představíme jednu ze stálic PalmOS freewarové scény - databázový program DB, který v poslední době prodělal velmi prudký vývoj a dýchá na záda vyspělým placeným produktům této kategorie.

PalmareFreeware29 - v pondělí se neplatí

Dnes tu máme pro palmisty jeden skvělý databázový program a několik dalších opravdu užitečných programů a utilit. PocketPC příznivce potěší praktický i hezký správce hesel a prohlížeč obrázků s malými nároky na paměť. Tentokrát je i hodně updatů, takže se připravte, určitě bude co stahovat!

Nový PalmOS5 komunikátor - ViewSonic: V37 - a další

Palm ve třetím kvartále - tržby dolů o 29 % | Handheldy proti biologickému terorismu | Zire - 850 000 prodaných kusů | ViewSonic oznámil V37 PocketPC | WebLink chystá PalmOS5 zařízení

úterý 25. března

Smart GSM 2.1 - nová verze špičkového phone manageru pro PPC (1)

Střídmé, efektní a graficky dokonalé uživatelské rozhraní a především spousta užitečných funkcí charakterizují novou verzi phone manageru Smart GSM. Ještě tento zajímavý a velmi užitečný program neznáte? Přečtete si naši podrobnou recenzi.

ResetPlus - restart Psionu rychle a snadno

Přestože je systém Epoc poměrně stabilní, občas se i zde vyskytne nutnost kapesní počítač resetovat. Pokud se vám pokaždé nechce šťourat párátkem vedle záložní baterie, je pro vás k dispozici mnohem komfortnější řešení.

JackFlash 3 - několik dobrých a špatných zpráv

Dlouho očekávaný upgrade programu JackFlash je konečně venku. Přináší PalmOS 5 kompatibilitu, řada uživatelů na něj bude přísahat, ale mnoho jich program vůbec nepotěší. A přesně tomto duchu (nahoru - dolů) jsou i další zprávy od Brayder Software.

Nové modely HP, ICC a Palmu a další aktuality

Roční diář pro Clié | HP iPAQ H2200 dostaly povolení od FCC | Palm chystá dva modely? | Dva nové handheldy ICC budou pod 300 USD | Intel má nové PDA procesory

středa 26 . března

Chcete universální nebo svítící stylus?

Poslední dobou jsme se konečně dočkali a do České republiky se začínají ve větší míře dovážet příslušenství, která zde dříve vůbec nebyla k vidění. Jedním z nich je třeba kategorie stylusů…

MyWorkbench - soubory pod palcem

Správce souborů MyWorkbench není na PalmOS softwarovém trhu žádným nováčkem, svoje začátky už má za sebou. V poslední verzi z tohoto týdne nabízí velmi luxusní služby majitelům všech palmů s PalmOS 3.5 a vyšším.

Smart GSM 2.1, nová verze špičkového phone manageru pro PPC (2)

Dnes dokončíme článek o programu SmartGSM Phone Manager popisem dalších funkcí této špičkové aplikace.

čtvrtek 27.března

Aquapac – ochraňte své PDA před vodou

Pouzdro lze použít při všech sportech, kde dochází ke styku s vodou. Je totiž extrémně voděodolné a lze ho použít při plavání a potápění do hloubky 5 metrů.

DarkRoom - editace fotografií přímo v PDA

Prohlížečů fotografií jsou na PalmOS handheldy přehršle, ale programy, které umožní fotky editovat a upravovat, se hledají jen obtížně. Najdou se ale i výjimky - jednou z nich je výborný DarkRoom.

DesertHunter - miny na aktuálně-dobrodružný způsob

Počet variant hry miny na PDA se již dávno nedá spočítat na prstech jedné ruky a nestačila by vám k tomu asi ani ta druhá. Přesto se novinka firmy Deluxeware stala hned od začátku velkým stahovacím hitem. Proč?

Fotka Zire 71 - Nové české slovníky - a další aktuality

WiFi karta má zpoždění | Nové české slovníky... | Delly zase levnější | Zahrajte si s HandStory o TG50 | Palm Zire 71. nebo podvrh?

PocketPC 2003 - jen malé změny

Microsoft nedávno předal vývojářům některé detaily chystaného operačního systému Pocket PC 2003. Nečekejte převratné změny, novinky si Microsoft zřejmě schovává až do dalších verzí.

pátek 28.března

Picsel - budoucnost je radostná...

Přiznám se, že když jsem poprvé slyšel o tom, že Sony v nových handheldech opouští bundlování kanceláře Documents To Go ve prospěch tehdy neznámého prohlížeče Picsel, považoval jsem to za chybu Sony. DTG totiž (při všech potížích s diakritikou) umožňuje soubory nejen prohlížet, ale i editovat. Po prvním odzkoušení Picselu musím přiznat svůj omyl - Sony asi moc dobře věděla, co dělá!

Saitek Slimline keyboard

Dostala se nám do rukou klávesnice pro PocketPC iPaq od firmy Saitek. PDA iPaq měli donedávna jen malý výběr připojitelných příslušenství. Setkávali jsme se pouze s drobnostmi. Nyní si na cestách můžete napsat delší text bez “újmy na zdraví” .

Tacter: PocketPC v uniformě

O tom, že armády spojenců v Iráku jsou vybaveny opravdu špičkovou technikou, nikdo z nás určitě nepochybuje. V kapsách mnoha vojáků jsou i PDAčka značky Tacter.

HryDoKapsy 44 - váš PDA herní speciál

Příliv herních novinek pokračoval i v tomto týdnu a vaše PDA herní příloha HryDoKapsy se snaží přinést vám alespoň ty nejzajímavější novinky, updaty, hry zdarma a aktuality.

FlashPlayer6 - Slevy GPS - Nová WiFi karta - a další

Avantgo 5.2 build 65 | Našlapaný iPAQ | Flash Player 6 pro PocketPC handheldy | Navman nabízí slevy na GPS jednotky k PDA | Sony nabídne další WiFi kartu