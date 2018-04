Palmare.cz - týden od 22. do 26. července

Hardwarově se začalo "blýskat" už v pondělí - začali jsme novinkami a fámami kolem firmy Sony, kolem kterých se na Internetu dost mluvilo a spekulovalo v minulých dnech. Mimo jiné taky o novém modelu SL10, který Sony představila hned v úterý zcela oficiálně - je to low-endové PDA s hi-res displeje, MS slotem a s cenou $150!

Po jeho představení jsme si zrekapitulovali kategorii černobílým PalmOS handheldů, bezprostředně na to ale přišel očekávaný tah firmy Palm, Inc . snížení cen většiny jejich modelů! Palm ale zároveň připravuje zbrusu nové modely s PalmOS 5 - jeden z nich kódové jméno Oslo a objevilo se o něm opět pár nových informací.

Přinesli jsme převzatou recenzi handheldu s PalmOS Acer S10 a do konce týdne se objevily informace o tom, že firmy chystá rychle do prodeje další dva typy - tentokrát s barevným Hi-res displejem! Neštěstí nechodí po horách - u Sony mají problémy s Memory Stickem v modelech řady NR, Trea 90 a 270 zase trápí výpadky podsvícení...

Fujitsu Siemens Pocket LOOX se ještě pomalu nedostal pořádně na trhy a už se k němu objevila řada doplňků. Náhoda, nebo chytrá strategie firmy, která si uvědomuje, že handheld dneska prodávají taky periferie?

pondělí - Handspring vykázal ztrátu, je ale přesto spokojen! | Kvalitní textový editor na obzoru! | Windows Powered Smartphone 2002 během několika týdnů! | WinCE šicí stroj? | Herní převrat v PalmOS ....



středa - Palm a IBM - nová aliance! | Multitužka i pro tenké modely! | Evropa - 2.kvartál 2002 - jde to ztuha... | Palm Inc. nabízí $20 rabat na Palm m125! | MessagEaseST - náhrada Graffiti

pátek - Handspring pozastavil dodávky handheldů Treo 90 a Treo 270! | AvantGo má potíže | IDC: Palm stále leadrem trhu! | Dva páteční PalmOS tipy! | GSM/GPRS Compact Flash!

Zaznamenali jsme pro vás vydání Palm Readeru ve verzi 1.0 pro Windows a MacIntoshe. Pokračování začátečnického seriálu "Co mi může PDA nabídnout" se věnovalo multimédiím -. hudbě a grafice. Ve čtvrtek se opět programovalo krok za krokem v PalmOS.

MobileMoney se jmenuje další finanční tracker - přinesli jsme vám rychlé preview tohoto produktu. Ve středu jsme vám při příležitosti zahájení ligových zápasů v kopané přinesli lokalizovaný freeware program Bundesliga s databázemi našich dvou nejvyšších soutěží! Ty budeme pro vás aktualizovat celý rok.

Kancelářský balík SoftMaker Office Anywhere patří k nejočekávanějším projektům WinCE software současnosti. Oprávněně? Pochyby ale nemohou být u nové verze HanDBase 3.0, kterou firma uvolnila pro PalmOS i PocketPC platformu ve čtvrtek večer - VFS podpora, peer-to-peer, podpora více uživatelů, vytváření formulářů, no, uvidíme...

Vrátili jsme se ke hře Vexed, jejíž nová verze pro Psiony nedávno spatřilo světlo světa. Majitelé PocketPC si zase mohou zahrát nový kulečník - jmenuje se PocketSnooker. No, a máte-li rádi hry, určitě jste si nenechali ujít náš pravidelný herní speciál HryDoKapsy!

Naše malá rekapitulace

Událost týdne:

Těch bylo tolik, že se mi těžko některá z nich vyzvedává, stačí se podívat na přehled článků. Ale abych se nevyhýbal odpovědnosti - na mne nejvíc zapůsobilo levné Clié SL10, protože handheld s Hi-Res 320x320, s MS slotem a JogDialem za $150 - to bylo donedávna absolutně nepředstavitelné. Tento model by mohl konečně nastartovat vyšší prodej PDAček i u nás, co myslíte?

Software týdne :

HanDBase 3.0, i když mne namíchli tím, že nešel stáhnout Forms (prostě to byla chyba firmy, která tam ten soubor nedala, šlo to ale stáhnout s demoverzí HanDBase Pro). Hraju si s programem druhý den - zatím to vypadá na plusy i mínusy. Moje počáteční nadšení z Forms trošku ochladlo (je to dost pracné a zdlouhavé, nejsou tam povely očekávané - třeba skoky na views). Kalkulace jsou dost omezené, nejdou ukládat samostatně filtry a nemůžete tedy použít třeba mutlifiltr, ale jinak je HanDBase opravdu velký skok dopředu! Určitě přineseme recenzi a srovnání s ThinkDB!