Palmare.cz - týden od 22. do 26. 4.

Firma Compaq oznámila tento týden 2.000.000 prodaných iPAQů - gratulujeme! Trh ale nadále vede PalmOS platforma, i když první kvartál roku 2002 nebyl ani tak nic moc - podívali jsme se i na prodeje PDA v Evropě.

Zvláštní kolébka, která zabezpečí váš palm se jmenuje LockDock - není to tip právě pro vás? Mimochodem - přinesli jsme další článek na téma palm a pouzdra - máte už svoje PDA v nějakém obalu?

Palmareporty nebyly příliš bohaté na mimořádné události, ale i tak se příliv novinek ze světa PDA nezastavoval:

úterý - Richard Owen: Mazingo vydělává na pornografii! | Máte Palm m125 s problémovým displejem? | Dockware - je dvojka! | Handmark + Rand McNally - spolupráce | Pro dospělé - už i "svlékací" šachy!

čtvrtek - iGolfGPS - do kapsy každého golfisty! | Pár novinek ze Symbian Developer Expo | Compaq vydal "Bluetooth" patch | Firma Landware našla zalíbení v kartách! | Trh PDA v Evropě 1Q 2002 - pokles o 16 % | Samsung představil CPU pro další generaci PDA!

pátek - Stáhněte si do PDA program MS v hokeji | Palm na cestách - kolébku nechte doma! | Po Need for Speed Ultima Underworld



Mezi významné softwarové události patřila dvojka dálkového ovladače OmniRemote - tématem jsme se zabývali tento týden hned dvakrát - v pondělním preview jsme představili základní parametry a v pátek jsme přinesli další informace.

Blíží se dva vrcholné světové podniky - program MS v hokeji jsme vám poskytli ke stažení v pátek a přinesli jsme recenzi vynikajícího průvodce MS v kopané 2002 - programu PSCup2002. Mimochodem - fanoušci "palmisti" - na pondělí pro vás připravujeme jedno příjemné překvapení navrch :-)

Lukáš Mikšíček se podíval na téma "PalmOS5 a hacky" - přežijí hacky rok 2002? Představili jsme specialistu na utajené informace - program SecureIt. Shrnutí tématu PalmOS a úkoly je určeno lidem, kterým jejich úkoly přerůstají přes hlavu a kteří chtějí, aby jim je jejich palm pomohl zvládnout. A závěrem týdne jsme představili horkou novinku PalmOS PIM scény - správce kontaktů 321Contact!

Stále rušněji je v softwarových rubrikách WinCE/PocketPC. Nadále převažují "zábavní témata", kterým se na této platformě mimořádně daří - například karetní hra Black Jack Pro. Věnovali jsme se ale i užitečným utilitám - třeba programu Flash Format na formátování paměťových karet přímo v PDA, nebo utilitě ArtSSave na luxusní zálohování.

Přinesli jsme ale rovněž detailní recenzi krále PocketPC diářů - programu Pocket Informant v jeho třetí verzi!