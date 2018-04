Palmare.cz - týden od 22. do 26.10.

Poinvexový týden začal pěkně zostra - společnost Sony se zřejmě rozhodla otřást pevným postavením firem Palm, Inc. a Handspring na poli PalmOS handheldů a po multimediálních hi-tech Clie610 a 7XX a low-endovém S320 obsadila i střední kategorii. Model Clié T415 přináší rozlišení 320x320, ultratenký vzhled (a celou řadu dalších vymožeností) a možná bude prý v prosinci i barevný model!

Samsung zase představil nový handheld iTODO - tablet s rozměry PDA a rovněž s netradičním rozlišením 800x480. Prosadí se na trhu nebo dopadne jako handheld Helio, který se vyprodává na Internetu za neuvěřitelných 30 "babek" ? (Tedy amerických dolarů ..). To Apple iWalk podobné starosti nemá - už několil let totiž plní stránky šeptandy, které se vždy nepotvrdí. Bude ta poslední výjimkou? Fámou asi nebude PDA-mobil od firmy Sagem - tento byl už totiž k vidění na Invexu ...

Palmy bojují proti terorismu - o zajímavé návštěvě reportéra na raketovém křižníku U.S. Navy McFaul jsme psali ve středu. Námořníci synchronizují data z Ir terminálů na lodi, a tak nepotřebují přídavný modem Mobile Modem od Motient. Máte-li V/Vx, tak by se vám ale hodit mohl. No, a elegantní kožené pouzdro na Palm m500/m505 se může hodit všem, nejen námořníkům ...



Procházkou po programech na zobrazení světových časů pro PocketPC začala v pondělí naše softwarová přehlídka. Program PocketMac by mohl být darem z nebes všem uživatelům Mac OS, ale uvidíme ...



MultiContacts - to je pohodlný adresář pro Psiony a i když je nutno za něj zaplatit, platí pro něj, že kdo jej potřebuje, tak si jej koupí ... Collins Dictionary je asi řešením pro opravdové specialisty (lingvisty, tlumočníky, překladatele literatury apod.), ale je prostě dokonalý.

Pokračovali jsme rovněž v programování v jazyce OPL.



Týden PalmOS software byl ve znamení vůně benzinu - věnovali jsme se PalmOS programům na téma evidence nákladů na provoz auta. Postupně jsme si tak představili detailně programy HighwayManager, AutoMobile, TotalCar a AutoSlate, zmínili jsme ještě ostatní významné aplikace a řeč byla i o dalších řešeních - třeba vedení evidence v databázovém programu či ve spreadsheetu.

Seriál o programování pokračoval 36. dílem, ale ten začátečnický už skončil. Připravujeme ale další překvapení!

Multiplatformní bylo naše pokračování tématu PDA a GPRS.

Taky jsme změnili design, ale to už jste asi zaregistrovali. Nový index by se vám měl rychleji načíst. A už jste omrkli naši novou databázi modelů a interaktivní tabulku handheldů? Změněný je rovněž průvodce Kupujeme Palm.

Příští týden bychom chtěli pokračovat v tradici týdenních témat - tentokrát si vezmeme pod drobnohled počítač HandEra 330 - rozebereme si jeho schopnosti, ale i slabiny, podíváme se na software, zdroje informací, řešení problémů apod. Zkrátka, poradíme jak čerstvým majitelům HandEry 330, tak i uživatelům, kteří váhají, jestli je právě HandEra 330 pro ně ta pravá.