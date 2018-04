Palmare.cz - týden od 22. do 25. dubna

úterý 22.dubna

Palm Tungsten W - co můžeme čekat?

Kolegové za mořem měli možnost vyzkoušet nový Palm Tungsten W. My vám přinášíme překlad jejich recenze - přečtěte si preview na produkt, který se teprve za čas dostane i do Evropy…

Novinky ze světa PDA software

V posledních dnech přinesla řada PDA softwarových výrobců zajímavé novinky a vylepšení verze svých produktů. A protože tento týden neuvádíme samostatné PalmareFreeware, najdete zde i několik tipů na programy zdarma a poslední updaty.

PDA stojánek z navštívenky - iPAQ 2200 - Mini CF - a další

Stojánek na PDA z vizitky | Memory Stick PRO Patch již dostupný | iPAQ 2200 a Pocket PC 2003 na konci května? | BlogPluck - web logy do PalmOS | Legend - telefon s PocketPC | Mini Compact Flash

Palm představil Zire71 a Tungsten C v České republice

V nejmenované pražské restauraci na Václavském náměstí dnes v 11 hodin představila firma Palm své dva nové modely Palm Zire71 a Tunsgten C. Seznámení s modely provedla přímo Simona Scherfchen-Hosek - managerka firmy Palm.

Zire 71 - více kvality do střední třídy

Jak se čekalo, Palm SG připravil pro své zákazníky jako jarní překvapení dva nové modely. Jedním z nich je Palm Zire 71. Informace o modelu zveřejnil jako první server Brighthand a v době kompletace tohoto článku nebyly ještě potvrzeny firmou Palm, SG - mohou být tedy ještě mírně měněny!

Oblékáme Zire (1) - jak z mála udělat hodně!

Dostali jste handheld Palm Zire a zíráte vyděšeně na paměťové požadavky moderních PalmOS aplikací? Nebojte se - Palmare vám pomůže vybrat pro vaše Zire silnou výbavu i z paměťově úsporných programů. Naše rady můžete samozřejmě využít i na jiných 2MB až 8 MB PalmOS handheldech (třeba bez karty).

BeyondContacts - DataViz jde do PIM

Firma DataViz pokračuje ve své spanilé jízdě po PalmOS softwarovém trhu. Po kanceláři, databázi , správci hesel a emaileru zabrousila nyní i do PIM aplikací. Její Beyond Contacts vám přináší opravdový Outlook do vašeho handheldu!

Sliby se "maj" plnit... aneb S kanónem na vrabce

Neříkají vám kamarádi "Slibotechna", protože nikdy nesplníte svoje sliby? Možná jste v tom nevinně, protože vám chybí Promise Helper! Na této aplikaci si ale taky ukážeme klasické chyby PalmOS vývojářů (nic ale neslibujeme).

DVD zdarma k Treo - CF do NX/NZ - a další aktuality

Tungsten C a Zire 71 ještě tento týden? | DVD přehrávač k Treu zdarma i v Čechách | XPRO - volejte zadarmo! | CF karty do Clie NX/NZ | Kancelář do mobilů

Tungsten C - Palm v roli inovátora

Zatímco v Zire71 dal Palm na trh model pro osobní využití a pro mladé lidi, u nového Tungstenu C stála úplně před jiným úkolem. Vymyslet model, který vrátí firmě punc inovátora, přinese několik revolučních novinek, bude přitom respektovat moderní trendy a dokáže cenově konkurovat. Podařilo se?

Oblékáme Zire (2) - PIM aplikace

Dnes se porozhlédneme po aplikacích s vynikajícím poměrem velikost/výkon. Budete se možná divit, co jich je! Musíme si je proto rozdělit - dnes se budeme věnovat PIM programům.

Tungsten C a Zire 71 očima Lukáše Mikšíčka

Téma novinek firmy Palm plní a bude plnit několik dnů titulky PDA serverů a časopisů. Jak vidí nové modely firmy Palm Lukáš Mikšíček z firmy Redgrep?

Zkušenosti s GPS a propojení s PDA (1)

Dnes si začneme popisovat základní možnosti využití GPS jednotky v součinnosti s PDA. Přiblížíme vám možnosti propojení a ergonomii používání.

HryDoKapsy 48 - váš PDA herní speciál

Po čase zase herní týden jak má být - několik skvělých novinek i připravovaných projektů míří na naše displeje a atakují naše peněženky! Několik novinek je ale i zadarmo.

Zkušenosti s GPS a propojení s PDA (2)

Pokračujeme dalším článkem o propojení satelitního přijímače GPS a kapesních počítačů PDA. Popíšeme si softwarové možnosti PalmOS platformy. Jaká data vůbec může GPS modul nabídnout?

Oblékáme Zire (3) - Kancelář a komunikace

Pokračujeme v našich radách a tipech na paměťově úsporné, ale užitečné a plně funkční aplikace. Dnes je na programu oblast kancelářských a komunikačních programů.