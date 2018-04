Palmare.cz - týden od 21. do 25.ledna

Hardwarově poměrně značně rušný týden - dařilo se šeptandám a polooficiálním informacím - začalo to už minulou sobotu, kdy se objevily první dohady o novém bezdrátovém Palmu i705, které nepřímo potvrdil i Palm současnou marketingovou akcí. Jinak se zdá být i705 zklamáním, a to nejen designovým, ale i absencí přenosu hlasu, GSM, GPRS, černobílým displejem 160x160 a takto bych mohl pokračovat dál.

Palm se minulý týden definitivně rozdělil - to, co bylo vloni naznačeno, se stalo skutečností - vytvořila se společnost Plaform Solutions Group a její šéf hned zkraje zaútočil na PocketPC platformu. No, nevím, myslím, že by se měl zaměřit hlavně do svých řad - mají co dohánět a řešit. Objevily se dokonce zvěsti, že firma Sony už toho má dost a hodlá PalmOS koupit.

Palm pokračuje v zmatené politice - prý představil na RoadShow v Německu prototypy nových modelů Palm m130 a m515 - přidává lepší displej a 16 MB RAM (m515) a barevný displej (m130). Snad se mi i zdá, že celou zvěst si někdo vymyslel s cílem poškodit Palm. Jestli je to ale pravda, tak - kde je hi-res, jog.dial, virtual graffiti, hlasový záznam a jiné samozřejmosti? Palm sice obnovil svoje vedoucí postavení v Evropě, celkově však ztratil a jeho budoucnost je dost nejistá.

Problémy ale mají i v Handspringu - šéfová firmy naznačila možnost ukončení výroby Visorů ve prospěch Trea - druhý muž firmy Jeff Hawkins zachraňoval situaci na začátku týdne - podařilo se mu to?

Po čase se zablýskalo i u "Psionů" - Teklogix představil 7035 Freezer - je to ale typický průmyslový handheld a představili jsme jej u nás spíše pro úplnost.

Ostatní hardwarové články byly selanka - představili jsme QPad - klávesnici s obalem i stojanem, iPaq jako dálkový ovladač k produktům spotřební elektroniky, řekli jsme si o možnostech Wireless Networker CF Card a podívali se blíže na nasazovací klávesnici SnapNType T111 pro Palmy řady m50X.

Tak trošku z jiného soudku byla recenze handheldu Casio Pocket Viewer 750, kterou jsme oživili dosavadní hlavní platformy. Hardwarový týden jsme ukončili typy výměnných stylusů pro Palmy m50X.

A software? Recenze programů PalmScape a PalmVNC na dálkové ovládání PC pomocí PalmOS počítače. Několik zajímavých 3D her pro telefony Nokia 9210 jsme předvedli v pátek. Pokračovalo PalmOS programování a podívali jsme se na pár herních novinek pro PocketPC platformu.