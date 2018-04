Palmare.cz - týden od 19. do 23. května

pondělí 19.května

Tungsten T levnější, Trade-in program Palmu

17:00 | Firma Palm již podruhé snížila cenu svého Blutooth modelu Tungsten T. Nakupovat ale můžete ještě levněji, a to s programem Trade-In, platí zatím ale pouze v USA a Kanadě.

PalmKIM – nový rozměr map

Mapový software na PalmOS scéně je velice žádané a nedostatkové zboží. Nyní přichází na trh vektorová mapa na úrovni ulic, s podporou GPS, uživatelských objektů a další spoustou vychytávek. Přečtete si dnešní recenzi a zároveň návod k použití.

Plan Studio – rastrová mapa Prahy

Na poli PalmOS se objevila další verze mapy hlavního města Prahy. Jedná se však o rastrovou, nebo-li bitmapovou verzi. Byla nám poskytnuta na recenzi a testování, pojďme se tedy podívat, co uživatelům nabízí:

PalmareFreeware37 - v pondělí se neplatí

Východy a západy Slunce s grafickým znázorněním, něco na telefonní hovory, kalkulačka na konverzi soustav a především skvělá bezpečnostní aplikace - to je freeware pro PalmOS. PocketPC platforma se blýskla prográmkem na mobilní evidenci písniček a utilitkou vylepšující vaše tlačítko Start.

PDA v rádiu - Rayman zdarma - a další aktuality

Hexacto Games, Inc. prodána | Convertec: Nová řada fólií na displej PDA | Rayman zdarma | Nový ZLauncher umí zase víc | Sound Feeder - poslechněte si PDA v rádiu!

úterý 20.května

MaxKey - dejte kartu do klíčenky

Myšlenka uzamčení palmu paměťovou kartou je docela prima. Když si k tomu přidáte, že takovýto užitečný "zámeček" dostanete zadarmo, tak tu máte najednou tisíc důvodů přečíst si naši softwarovou recenzi!

Mapy pro PDA - rastrovou, či vektorovou?

V souvislosti s našimi včerejšími články o mapách Prahy jsme dostali několik dotazů na rozdíly mezi vektorovou a bitmapovou mapou, jejich hlavními výhodami a slabinami.

PalmOS ZipCAD - Hledá se WiFi - a další aktuality

ZipCAD - pro profíky | pocketWiNc - hledá se WiFi | Pouzdro na "štiky" | Stylus 2 plus 1 pro Tungsteny | Avantgo - je nová beta

středa 21 .května

Tungsteny poráží iPAQy v benchmarku VeriTest!

Benchmark Tungstenů T a C s iPAQy H1910 a H5450 si u VeriTest sebevědomě zadala přímo firma Palm. A výsledky ukázaly, že nám letos padl další mýtus, tentokrát o méně výkonných palmech!

Launchery pod drobnohledem - ZLauncher

Kdykoliv zapnete svůj palm, tak první, co se na displeji objeví, je "launcher" - váš správce programů. Skutečně stojí za to si vybrat ten správný, je to totiž jedna z nejpoužívanějších aplikací vůbec!

2Action Meeting - aby den měl 25 hodin

Znáte to - dlouhé porady a ještě delší zápisy z nich, pracně přepisované z poznámek a různých podkladů. Komunikace je ale jistě nutná a my vám dnes představíme aplikaci, která vytiskne zápis z porady, ještě než si účastníci stačí vyzvednout kabát z šatny!

PDA s televizí - iPAQ5550 - a další aktuality

Šeptanda: iPAQ 5550/5555 v polovině července? | MyPal A620 - druhý pokus Asusteku | Nové modely Sharp Zaurus | Televizní PDAčko?

čtvrtek 22 .května

Launchery pod drobnohledem - Launcher X

Dnes se podíváme na aplikaci LauncherX. Na tento program se asi nejdéle čekalo (od oznámení produktu do zveřejnění uplynulo hezkých pár měsíců), ale to čekání se vyplatilo!

RAM&Battery upgrade - více paměti a energie pro vaše Pocket PC!

Nestačí vám kapacita interní paměti vašeho Pocket PC nebo Pocket PC Phone Edition, nebo byste si přáli větší výdrž PDA na baterie? Snadná pomoc. Připravte si peněženku a přečtěte si náš tip na rozšíření interní operační paměti iPAQu a MDA/XDA Pocket PC Phone Edition a upgrade interních akumulátorů iPAQu.

SD GPS - Televize v rádiu? - a další aktuality

SD GPS karta se blíží | GPS pro Aximy | Handango: Nejprodávanější jsou diáře | Tisková zpráva RedGrep, s.r.o. | Televize v rádiu

pátek 23.května

Launchery pod drobnohledem - MegaLuncher

Dnes budeme pokračovat v tématu PalmOS launcherů - podíváme se na MegaLauncher, který se po velké slávě v letech 2001/2002 znovu pokouší propracovat zpět mezi absolutní špičku PalmOS launcherů. Ukážeme si rovněž, jaké jsou nejoblíbenější launchery mezi čtenáři ClieSource.

Jak bezbolestně přejít z OS4 na OS5?

Při koupi nového Palma s novým operačním systémem se mohou vyskytnout problémy. Chcete se dozvědět, jakým způsobem zálohovat svoje data z Palma, jak si uchovat všechny stávající databáze, aplikace a většinu všech nastavení?

Sharp Zaurus SL-C750/C760

Novou verzi svého špičkového handheldu s operačním systémem Linux připravila pro zájemce o mobilní techniku společnost Sharp. Inovované modely Zaurus SL-C750 a SL-C760 mají rychlejší procesor, až 128 MB operační paměti, přehrávač MPEG-4 videa a rozšířené možnosti provozu v bezdrátových sítích.

HryDoKapsy 52 - váš PDA herní speciál

Opět je tu závěr týdne a s ním i několik tipů na skvělé PDA hry. Co tak třeba některou z nich zkusit už dnes?