Palmare.cz - týden od 18. do 22.6.

Sháníte levný Palm? Tak to by vás mohl zajímat náš článek o aktuální nabídce modelů Palmů low-end kategorie. Taky si ale můžete přečíst náš rozhovor s jedním manažerem, kterému zase na ceně až tak nezáleží, a který taky shání nové PDA.

A vy, kteří hledáte něco "mezi" (prodavač z reklamy by řekl "kvalitu za rozumnou cenu") - nebude nový Palm M30X to pravé pro vás? Ale pozor - pohybujeme se na poli naprosto neověřených informací a dohadů! To novou HandEru si už můžete osahat - v České republice byl její prodej už zahájen. A jestli jste příznivec Michaela Jordana, tak si pár dnů počkejte na novou řadu Jordan Palm - budete s ní určitě velmi osobitý!

Upřednostňujete-li Epoc platformu, nic vám při výběru modelu nepomůže víc, než přehled všech jejich modelů - seriál o historii modelů Psion se nám již takto pomalu završil...

Ve světě PDA je vůbec stále celá řada novinek. Krátce jsme se tedy podívali na aktuální dění ve světě Epoc i PocketPC. Taky se prý chystá nový operační systém - otřese se svět PDA v základech?

Stávající majitelé PDA žijí svými všedními starostmi. Majitelé Palmů se mohli dozvědět, jak dál urychlit běh svého počítače, a to bez modifikace taktu procesoru, ale taky to, jak zjistit, který procesor vůbec ve svém Palmu mají! Programování pomaličku končí druhou desítku pokračování - ještě jste vydrželi? Příznivcům tématu PDA a GPS jsme přinesli první část recenze GPS Streetfinderu - příští týden bude pokračování. Taky Bluetooth bude - pro u nás rozšířené modely Palm V/Vx, moduly Blue5 budou ale stát $200, což zákazníkům pořádně zatíží rozpočet...

Začátečníci se dozvěděli, jak Palm nastavit po zapnutí a otevřeli jsme oficiálně i FAQ rubriku, která by měla sloužit všem našim čtenářům - chce to jen málo, abyste se ptali a aby ti zkušenější třeba i odpovídali...

Musím konstatovat, že v Čechách se rodí programy "par excellence". Kdo má Psiona a v PC Windows Commander, měl by rozhodně vyzkoušet SISview, to se prostě musí vidět.

Nejen prací živ je člověk. A tak si u nás můžete přečíst o strategii pro Psiony s názvem Invasion i o karetní hře bridge pro všechny PDA platformy.