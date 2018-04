Palmare.cz - týden od 17. do 21. června

Hardwarovou meganovinkou tohoto týdne byla Toshiba e740 - XScale počítač s vestavěným WiFi a skutečně manažerskými rozměry. Přidejte k tomu rozumnou cenu, dva sloty a rázem je tu nový favorit PPC scény! Mikro LCD displej s VGA rozlišením - to je hlavní trhák nového zajímavého handheldu s názvem ICE H1000. Americká firma Audiovox připravila na léto lahůdku pro všechny majitel Pocket PC, kterou není nic jiného než GSM/GPRS modul ve formátu Compact Flash karty typu I s názvem RTM800.

I PalmOS platforma měla jednu hardwarovou premiéru, i když trošku netypickou - Dana je PalmOS lapotop pro školy s displejem 160x560 pixelů a s velmi zajímavou cenou! Jedním článkem jsme se ještě vrátili k handheldu Treo90 - tento výrobek vzbudil mezi palmisty zaslouženou pozornost a vrátíme se k němu zase v nejbližší době. Léto je v plném proudu a my jsme vám přestavili odolné pouzdro s výmluvným názvem Aquapack.

Dva hardwarově-softwarové články se týkaly Nokií 9210 - přestavili jsme dvě novinky pro tyto telefony - technologii na přehrávání videa a taky GPS přijímač pro tento skvělý komunikátor.

pondělí - Bluetooth pro Clié na cestě? | Hand Mail 1.0 - nový emailer | Inbox To Go - další specialista na přílohy | Magnifico: Máte to rádi velké? | Mega Pak - kam s ním!

úterý - T-Blaster - Sbohem Giraffe! | Vědci vyvíjejí XML databázi pro PDA | NBC TV a Mazingo - TV upoutávky pro PPC handheldy! | Palm bude XScale? | Microsoft Portrait 1.4 | The Audio Thing - zvuková karta pro Palmy | FM Thing - rádio pro Palmy

středa - Soutěž Handshigh.com | Velké ambice Toshiby | Palm míří do škol | MXI - Windows a Linux na PDA? | Objednejte si iPAQ H39XX! | DeskClock - reprezentační stolní hodiny!

čtvrtek - PDA ToolBox - je "pětka" | Handmark koupil hry od PocketExpress | NetFront - nový browser pro PamOS 5 | Beatnik do Symbianu! | Voodoo pro PPC | Sheet To Go je Hi-Res

pátek - Stanou se z PDA univerzální dálkové ovladače? | Rover PC P6 - vot takája těěěchnika! | Dvě novinky pro vinaře | Treo300? Nic zásadního! | Klipy do Kinomy | Co Čech, to muzikant?

Přestavili jsme vám novou perlu freeware scény - finanční program MaTirelire - mimochodem ozval se mi autor z Francie a měl by zájem o lokalizaci do češtiny, pokud byste někdo měl pár hodin času, tak zašle zdrojové kódy. EasyLaunch je taky hvězda freeware, už je ale na PalmOS nebo dost dlouho - blíže jsme se na tento program od českého autora podívali ve středu.

Kdo má problémy s malým displejem PDA, může vyzkoušet jednu ze softwarových lup na tyto handheldy. Pošesté jsme s PalmOS programovali na téma "S Palmy na internet snadno a rychle".

Svoje ceny za nejlepší software v platformách PalmOS a PocketPC uděloval server Handango - podívali jsme se detailně na výsledky. V pátek jsme přinesli naši tradiční herní přílohu HryDoKapsy - shrnutí novinek herní PDA scény tohoto týdne.

Naše malá rekapitulace

Událost týdne:

Tenká Toshiba e740 se dvěma sloty, XScale, WiFi/Bluetooth a za $599 by se mohl stát výrazným trhákem letošního léta. Ale nepředbíhejme - konkurence ještě neodpověděla...

Software týdne :

Osobně jsem měl radost z hi-resu u Sheet To Go, ale objektivně mne velmi příjemně překvapil MaTirelire - vyzkoušejte ho!