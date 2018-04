Palmare.cz - týden od 17. do 21.9.

Týden ve znamení nových modelů - hned v pondělí Handspring potvrdil předchozí dohady a představil oficiálně nové modely Visor Pro a Visor Neo. Vzápětí kontrovala firma Sony, která uvedla na svět svoje nová Clié s PalmOS 4.1 a 65 tisíci barvami - N750C a N760C. Na spadnutí se zdál i nový palm m125 - první Palm "stovkové řady" s SD/MMC slotem a Palm Univesal konektorem. Palm, Inc zveřejnil informace o tomto modelu ve čtvrtek.

Ve stádiu dohadů jsou nové modely s novým Pocket PC 2002 - přinesli jsme vám malé shrnutí aktuálních informací. Nový iPaq bude umět GPRS a taky m525 zvládne Bluetooth - jsou to zatím jen pověsti, necháme se překvapit.

Hardwarovou rubriku doplnila informace o fólii na displej SOLOvision, která skryje informace na displeji před nechtěnými zraky. Omrkli jsme nový SpringBoard - Eyemodule2 - fotoaparát, ke kterému Handspring nabízí i zajímavý software. Informace o zlevnění zařízení IBM Microdrive by mohla ulehčit nejedno rozhodování ...

Software jsme začali hrami - jestli máte rádi Heroes of Might and Magic, tak PalmOS Quest Of the Hero bude volba právě pro vás ! Opravdickou plejádu sportovních simulátorů pro PalmOS rozhodně doporučujeme prozkoušet - budete se divit, co se dá z vašeho Palmu vymáčknout. Máte-li PocketPC, můžete zkusit pařby Racingdays a ProjectGD - nebudete litovat ! Do kategorie hobby programů patří jistě i F1Stats - statistika pro fanoušky závodů F1 (a není jich jistě u nás po minulém týdnu málo :-))

"Serióznější" programy jsme taky nevynechali - ThinkOffice je nový kancelářský balík programů, jako bonus obsahuje ThinkExchange pro převod spreadsheetu do databáze ThinkDB a zpět. Malé preview Camtasie, programu pro tvorbu videa pro Palm i presentací o schopnostech, či ovládání Palm programů. MasterSMS je program pro zasílání SMS zpráv, umí toho ale mnohem víc a celý je přizpůsoben podmínkám v Čechách (je to asi tím, že autor je od nás :-)) Nováčkům možná přišla vhod recenze programu FlashPro - aplikace, která dokáže zvětšit paměť vašeho Palmu !

Jestli cestujete a máte počítač s PocketPC, mohly by vás zajímat informace o programech Vindigo i CityMaps.

A seriály ? Jako obvykle - v úterý programování v OPL, ve čtvrtek pro změnu v PalmOS a v pátek začátečnický seriál pro majitele palmů.