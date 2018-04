Palmare.cz - týden od 16. do 20. června

pondělí 16.června

Šeptanda: Tungsten T2 na konci července

Zdá se, že náhrada modrozubého Tungstenu T bude brzy na světě - informací o něm přibývá, objevují se první obrázky. A i když Palm jeho přípravu zatím oficiálně nepotvrdil, ještě letos v létě bychom se mohli dočkat...

SyncGear – USB kabel a čtečka v jednom

Na náš trh se dostává novinka, která stojí za pozornost. Jistě mnozí z vás mají problém s přenosem dat na MMC / SD kartu. Softwarových a hardwarových řešení je několik, ale proč nemít kabel s integrovanou čtečkou?

PalmareFreeware41 - v pondělí se neplatí

Do vašich handheldů se dnes může přesypat nová várka užitečných programů a utilit s jedním společným znakem - jsou freeware, tedy zdarma. Pondělní shrnutí freewarových novinek uplynulého týdne je opět tady!

Petice za Symbian - Lepší A-Č slovník - a další aktuality

PocketPC kancelář zase lepší | Sony vyvinula nový typ dotykového displeje? | Dell AximX3 - superlevný PocketPC handheld | Petice za Symbian/Epoc! | Anglicko-český slovník dokonalejší: VFS, barvy atd.

úterý 17.června

Dovolená 2003 s PDA (1) - Plánujeme, chystáme

Málo platné - je tady čas prázdnin a dovolených. Pokud si během nich chcete pořádně odpočinout, můžete svěřit část starostí a problémů svému PDA. My vám v našem malém seriálu poradíme, jak na to.

RepliGo 1.0 pro P800 - skvělá kancelář v mobilu

Konverzní technologie RepliGo slouží nejen k replikování libovolných dokumentů, ale především k jejich prohlížení na mnoha typech mobilních zařízení. Koncem května uvedla společnost Cerience na trh verzi RepliGo pro Symbian OS 6 a Symbian OS 7 UIQ, na který se teď podíváme podrobněji.

Šetřete paměť s ColorPackem - Benchmark PDA - a další

Další benchmark PalmOS a PocketPC modelů | SonyStyle v USA nabízí Clié NX73V a NX80V | ColorPack - jak ušetřit paměť | Bluetooth a Wi-Fi ve spolupráci

středa 18 .června

Handspring odkryl tajemství Treo 600

8:30 | Zanedlouho po fúzi s Palmem odkryl Handspring mnohá tajemství připravovaného modelu Treo 600. Přináší do řady Treo OS5, SDIO slot, rychlý procesor a fotoaparát!

Eruware CF Utility - chcete používat MS Sticky v Clié NX a NZ?

Firma Eruware nám poskytla k recenzi dlouho očekávaný CF driver pro proprietární CF WiFi slot modelů Sony Clié řad NX a NZ. Funguje skvěle a dá vašemu Clié nové možnosti!

Dovolená 2003 s PDA (2) - Balíme!

Správně připravený kufr, či jiné cestovní zavazadlo je základem klidné dovolené bez trapasů. Máte-li v kapse kapesní počítač, máte napůl vyhráno. A ta druhá polovina - to je dnešní pokračování našeho předprázdninového seriálu....

ViewSonic V37 - Nový EasyCalc - a další aktuality

Socket: SD Wi-Fi od 1.srpna za 149 USD | Příští týden se čekají PocketPC novinky | Nová verze EasyCalcu 1.22 | ViewSonic V37 - oficiální informace | Fúze Hewlett-Packard a Compaq Computer byla v ČR úspěšně ukončena

čtvrtek 19 .června

PocketPC 2004 - 4GB SD karta - a další aktuality

Sony zvolila Decumu | 2GB a 4GB SD karty | PocketPC 2004 - Magneto | Seido nabízí nový stojánek na PDA | Co se stahovalo v červnu na PalmGearu?

Dovolená 2003 s PDA (3) - Konvertory jednotek a měn

Kolik proboha korun je těch 60.000 jejich brundibárů? Troufnete si na turistický okruh o 200 yardech, či pěti verstách? Jedním z problémů na zahraniční dovolené bývá přepočet měn a zákeřných jednotek. Poradíme vám, jak na ně.

pátek 20.června

HryDoKapsy 54 - váš PDA herní speciál

Po dvoutýdenní odmlce je tu opět páteční herní speciál Palmare. Shrnujeme pro vás nejzajímavější novinky softwarové herní scény pro hlavní platformy našich PDAček, které se mohou mimo jiné snadno proměnit v zábavný herní handheld....

"Modrozubý" souboj: Clié TG50 vs. Tungsten T

Rozhodujete se před koupí OS5 zařízení? Vyšly vám v konečném pořadí tyto dva stroje? Není to jen tak omylem, protože si mají ve skutečnosti konkurovat. Pojďme se podívat, co nám mohou oba přístroje nabídnout…

Dovolená 2003 s PDA (4) - Informace, mapy

Informace, turistické zajímavosti, mapy. Pokud nejste vyložený plážový povaleč, nejsou vám takovéto propriety vaší dovolené jistě cizí. A i zde je PDA jako doma!