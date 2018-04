Palmare.cz - týden od 15. do 19. 10.

Týden byl ve znamení veletrhu Invex 2001 - přinesli jsme vám na něj tři pohledy z úhlu uživatelů handheldů - pondělní byl víc o Palmech a Psionech, páteční o PocketPC hardware i software i o perspektivách handheldů na trhu vůbec. Svoje postřehy poslal i David Kubálek.

Živo bylo v PalmOS platformě - stále víc se šušká o novince od Sony - počítači střední třídy s hires rozlišením 320 x 320, zatím však pouze neoficiálně. Každopádně Sony snížila cenu u low-endového Clié PEG S320 o $30, což bývá někdy signál o příchodu nového modelu... To firma Acer představila svůj model S10 již veřejně, měl by to být další Palm s MP3 a je určen hlavně pro trhy v Asii.

V poslední době agilní Handspring představil nový Palm - telefon - černobílý Treo 180, který by měl být dostupný na začátku příštího roku, a barevný Treo 270 - ten bude v půlce roku 2002. Designově jsou to špičkové výrobky, ale obstojí tato kategorie handheldů - telefonů na nelítostně napjatém trhu s mobilními telefony?

Vrátili jsme se ještě k modelu m125 - zajímavým úhlem pohledu bývalého majitele modelů m100 a m105. Představili jsme vám nový handheld, který připravuje firma Danger - jmenuje se Hiptop a má klávesnici. Trhu handheldů v USA za poslední měsíce jsme se věnovali v pondělí.

Majitelé PocketPC mašinek si mohli dosyta zahrát StripPoker a strategie Battlefield a Freeciv. Dostali jsme email od firmy MobiMate, že i na PocketPC je nyní dostupná vynikající aplikace PhoneMate - přinesli jsme intro. Majitelé Psionů se mohli dozvědět, jak si v programu DBiced namalovat ikony do diáře DateBk4.

S železnou pravidelností pokračovaly naše seriály - v úterý jsme programovali v OPL, ve čtvrtek v PalmOS a začátečníci se mohli dozvědět podrobnosti o aplikaci Úkoly (ToDo).