Palmare.cz - týden od 14. do 18. října

Prakticky pár dnů po uvedení nového Palmu Zire na trh nabízejí hardwarové firmy upgrade RAM paměti tohoto PDA na 8MB. Vyplatí se tato investice? Mít fólii, či nemít? To je věčné dilema většiny vlastníků PDA zařízení. Podívali jsme se na zoubek fólii pro největší displej pro PalmOS PDA, a to pro krále od firmy Sony – Clié NR70.

Do rukou se nám dostalo Treo90. Jaký na nás udělalo dojem a co je jeho hlavním prvkem, to se dočtete v naší recenzi. Redakčními testu jsme podrobili i kartu Socket Bluetooth CF.

pondělí - Náhradní Li-Ion baterie do PDA | Mobile Civilisation na mobilech | Nové iPAQy budou mít snímač prstů | Palmy levněji... | Palm Oslo - fotografie

úterý - Intel nabídne nové procesory pro mobilní zařízení | Černobílé displeje? Až do roku 2008! | Z PDA na HP tiskárnu přes CF Bluetooth | Palm Tungsten - další informace a fotografie

čtvrtek - Toshiba: 330 za 349 | ViewSonic V35 - předobjednávky za $249,99! | Agilent představil novou generaci IrDa | PalmTipsheet 35 | ThoughtManager je "multipalmosplatformní" | Sony vyvinula nový displej!§

pátek - PalmSource a Sony Ericsson - Bluetooth spolupráce | "Tankovací stanice" pro PDA a mobily | Palm Tungsten bude mít technologii Stellent | Nové Yopy bude mít CF slot! | HandStory míří na PocketPC

Bydlíte? Tak to se vám může určitě hodit program FloorPlan od StandAlone. Ať již žijete v bytě či domku, FloorPlan je možná přesně to, co už jste dlouho hledali! Seznámili jsme vás blíže s českou lokalizací pro PDA Clié firmy Sony. Profesionálně na projekty, aneb nová betaverze programu ProjectAtHand 2 - co nás na ní tak oslnilo?

Pokračovaly naše softwarové seriály. V pondělí to byl obvyklý přehled nejzajímavějších freewarových novinek týdne. V úterý čtvrtou částí pokračoval Ráj PD karbanu - tentokrát o hře Hearts. Konečně v pátek jste mohli na obvyklém místě nalézt herní přílohu HryDoKapsy - tentokrát již s číslem 21!

Hledáte pro svůj kapesní počítač kvalitní WAPový prohlížeč? Už nemusíte, WinWAP nabízí všechno, co je k prohlížení WAPových stránek zapotřebí. Zbrusu nový Service Pack pro Pocket PC je konečně hotov! Co všechno obsahuje? Vlastníte PocketPC, máte v něm nainstalovány desítky aplikací, kopie stovek souborů a již pomalu začínáte ztrácet přehled, kolik který soubor zabírá místa v paměti? Snadná pomoc! Kilmist Storage Analyzer vaše problémy hravě vyřeší!



Telefony vybavené PDA se SymbianOS vám mohou kromě jiných aplikací dnes nabídnout docela slušný výběr pokročilých kalkulaček. Ostatně - proč nosit kalkulátor, když máte tuze chytrý telefon? Představili jsme vám vynikajícího správce aplikací pro Psiony Epoc Task Manager

Naše malá rekapitulace

Událost týdne:

Nejvíc nás zaujaly nové PocketPC handheldy (viz naše PalmaReporty) - Toshiba e310 za $350 a zahájení prodeje PDA ViewSonic za $250 - to jsou významné "argumenty" pro cenotvorbu ostatních výrobců!

Software týdne :

Zajímavých softwarových novinek bylo víc - třeba FloorPlan, ProjectAtHand2beta pro PalmOS a další.