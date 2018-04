Palmare.cz - týden od 14. do 18.5.

Hardware - hlubší pohledy...

První dodávky nových řad počítačů šťastnějším uživatelům a recenzentům v USA byly alespoň příležitostí k seznámení s prvními zkušenostmi odjinud. Než budeme moci přinést vlastní recenze, tak jsme vám chtěli alespoň ukázat první pohledy zahraničních recenzentů - postupně jsme takto psali o nových počítačích Palm Inc M500 a M505, první recenze už ale byla i na počítač s rozlišením 240x320 pixelů HandEra.

"Rozhoupal" se i IBM a nabídl své dva tradiční Palm klony - tentokráte novou generaci WorkPadů C500/C505, což jsou kopie Palmu M500/M505, ale v černé barvě a se zajímavým softwarem navíc. Bude se u nás dařit těmto modelům jako jejich předchůdcům WorkPad C3?

Z jiného soudku jsou modely RIM BlackBerry, které v posledních měsících zčeřily vlny na trhu PDA. Rámcově jsme vám je představili v pátek a je možné, že (vzhledem k plánům firmy v Evropě) o nich ještě brzy uslyšíme!

Již šestá část seriálu o Psionech byla věnována nenápadné, leč výkonné Sieně. Tohoto malého pomocníka ještě řada z vás určitě vlastní.

Firma Acer dosti nečekaně vtrhla na PDA trh, a to zajímavými mobilními klávesničkami pro řadu Palm V/Vx - vypadají dle obrázků i parametrů velice dobře (a ani cenově by to nemuselo být u nás bez šancí).

Tento týden jsme se dvakrát zastavili u stylusů, což jsou pera pro psaní na obrazovkách PDA - v první části jsme se věnovali klasickým stylusům, v druhé části těm netradičním náhradám i různým jiným alternativám.

Software rubrika

Skvělá alternativa k interní Contact aplikaci na PocketPC/WinCE se jmenuje Contact Viewer. Přinesli jsme nejen recenzi programu, ale i zajímavý rozhovor s jeho tvůrcem.

MULTIstředa byla o diářích. Je to nepochybně jeden z pilířů PIM programů a o výhodách a slabinách základních diářů na všech platformách i o možných alternativách jste se mohli dočíst ve středu.



Třetí pokračování užitečných prográmků a utilit pro Psiony je věnováno kompresím dat, konverzím jednotek a dalším systémovým utilitám. Všechny programy jsou freeware a můžete si je rovnou stáhnout. Důležitá zálohovací utilita FlashBack již freeware není, ale za prozkoušení rozhodně stojí a investice do ní se vám může docela vyplatit...

Pro Palmisty jsme po čase připravili jednu srovnávací recenzi - o programech pro usnadnění chovu vašich čtyřnohých (či okřídlených) přátel - domácích zvířat. Situace v této kategorii není rozhodně ideální, a tak jako součást recenze nabízíme ke stažení i naši variantu ve formátu tinyBytes - pokud byste však podobnou databázi uvítali i v jiném formátu, napište nám.

A nesmím zapomenout na pokračující seriál o programování na PalmOS, doufám, že její třináctá část nepřinesla nikomu smůlu :-).

Taky pár slov o čtenářských anketách

Dva pohledy na výsledky a stav čtenářských anket jsme zveřejnili ve dvoudílném článku - první byl o hardwaru a druhý o softwaru. Děkujeme za vaše hlasy!

A co příští týden?

Nemůžeme samozřejmě prozradit všechno, ale u "Psioního" seriálu se tentokrát zastavíme u Workaboutů, příznivce této platformy seznámíme rovněž se zajímavými novinkami a plány u Psionů. Palmisti se mohou těšit mimo jiné na informace o jednom hardwarovém hitu Handspringu, představíme zajímavý námět na úpravu vzhledu Palmu. Nejen recenzi jednoho zajímavého databázového programu přineseme příznivcům WinCE platformy.