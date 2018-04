Palmare.cz - týden od 13. do 17.8.

Uplynulý týden byl ve znamení zpráv, aktualit i šeptandy. Není divu - týden byl poměrně bohatý na informace - zdá se, že okurková sezóna letních unylých měsíců je definitivně u konce - vždyť třeba příští týden se očekávají nové modely Handspringu i Palm Inc..

O tom, že Handspring připravuje hned dva nové modely, jste si mohli přečíst u nás již ve středu - oficiální vyjádření firmy se čeká příští týden.

Svoje záměry neutajil ani Palm Inc - kolem této firmy bylo taky minulý týden nejvíc rušno. Nejprve pronikly informace o novém modelu Palm m125 - prvním Palmu low-end třídy s SD slotem, v týdnu se objevila i jeho první fotografie a další údaje. I zde netrpělivě čekáme na příští týden.

Kolem Palmu, Inc. to ale vařilo i jinak - firma koupila firmu Be, Inc. - tvůrce operačních systémů BeOS - máme se tedy asi nač v nové verzi PalmOS 5.0 těšit - přiznejme si, že v multimédiích má PalmOS co dohánět třeba dravý WinCE/PocketPC, který taky nelenil a představil druhou betu svého nového systému WinCE 4.0 s kódovým názvem Talisker. A nejenom představil, nýbrž dal betu a emulátor volně ke stažení vývojářům ! Což je docela slovo do pranice, ale taky nesmírně chytrý tah, který by mohl zajistit, že v době nástupu Taliskeru již budou k dispozici pro tento operační systém také mnohé aplikace !

Všem zájemcům o koupi nového modelu, kteří se rozhodují mezi barevným Palmem m505 a HandErou 330 s vyšším rozlišením, jsme přinesli srovnávací tabulku mezi těmito dvěma modely. Stačí si vytisknout a vyplnit si váhy (důležitost), kterou kladete na jednotlivé aspekty ...

Nakupovat ale mohou i majitelé starších modelů - třeba pro Palmy řady V/Vx se objevil zajímavý MP3 přehrávač PyroPro, který dá Palmu V/Vx i to, co mu dosud asi nejvíc chybělo - další paměť ! Visoristi by neměli přehlednout zajímavý a cenově přijatelný modul Step Keeper - nejen pro počítání svých kroků, ale hlavně kvůli svému zdraví ! Jako kuriozitku jsme zařadili i několik fotografií zničeného procesoru jednoho Palmu z Asie - doufáme, že vám se podobná nehoda vyhne.

No a lahůdkou pro nostalgiky byl článek Davida Kubálka, ve které zaznamenal zatím krátkou, ale bouřlivou historii modelů firmy Palm, Inc.

To ve světě Epoc a Psionů tak neklidno není, ale zajímavé programy zde stále vznikají. jako pozdně prázdinovou inspiraci můžete brát třeba recenzi programu Michelin Red Guide 2001, což není popis známých pneumatik, nýbrž databáze restaurací a hotelů Evropy. Program EBook vám zase promění Psiona v knihu, takže můžete na pláži číst třeba oblíbeného Švejka a vypadat přitom velmi moderně a "in" !

Palmistům jsme ukázali zajímavou "úplně jinou" kalkulačku CalcWrite, která je důkazem, že inovace mají na Palmech stále své místo. WinCE/PocketPC tentokrát žádnou recenzi neměly, to ale napravíme příští týden, kdy načneme tématický seriál o nové generaci graficky a zvukově propracovaných her pro tyto platformy !

Programování pro PalmOS, díl šestadvacátý, co dodat. Ale i seriál pro začátečníky v PalmOS se nám dostal do dvouciferného čísla - páteční pokračování mělo číslo deset.