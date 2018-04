Palmare.cz - týden od 11. do 15.6.

Žijeme lépe, žijeme radostněji...

...s novými modely PDA a jejich zvyšujícími se schopnostmi. Ale je třeba začít od píky - vyjasnit si pojmy, a proto jsme hned zkraje týdne přinesli článek o základním třídění paměťových karet pro PDA zařízení i o možnostech (a rizicích) přetaktování Palmů.

Pak už jsme se mohli vrhnout do novinek - na světě je další malá klávesnice pro Palmy a Visory a její cena by mohla být příjemným překvapením sezóny. Příjemně se čtou informace o 200MHz procesoru, se kterým bychom se měli v PalmOS setkat již příští rok s PalmOS 5.0 i o 66MHz procesoru, kterého bychom se mohli možná dočkat ještě dřív. Určitě není zanedbatelná zpráva o slevě barevného Visoru Prism doplněná krátkým pohledem na vaše hlasování na téma - "Bude moje příští PDA barevné ?" Jednou z možností barevného počítače s 320x320 rozlišením je Sony Clie PEG N710C - první zkušenosti s jeho používáním z USA jsme vám přeložili. Proslýchá se ale, že to není poslední slovo od "Sonyho" a že se brzy dočkáme levnějších variant černobílého i barevného Clie...

Do Palmů taky míří technologie Bluetooth a jak to vypadá, mohla by se stát brzy standardem pro bezdrátovou komunikaci. Nebo ještě něčím jiným? Nechme se překvapit, ostatně podpora Bluetooth se neoficiálně objevila jako jedna z proklamovaných schopností Revo3 (mimochodem právě Revu byla věnována další část naší historie Psionů) a ani výrobci PocketPC počítačů nezůstávají pozadu...

Poručíme větru dešti...

... nebo aspoň našemu Palmíkovi. Ale musí se to umět. To ovšem musíte sledovat náš seriál o programování či příležitostné téma o programování šedočerné grafiky Palmu. A pozor - příští týden si programátoři mohou přečíst nejen čtvrteční osmnáctý díl programování, nýbrž i užitečné rady, jak zjistit typ procesoru, počítače, verzi paměti ROM a další systémové vlastnosti na Palmech.

Už třetí pátek se vám pokoušíme poradit, jak zkrotit PDA v tandemu PDA versus mobilní telefon. Tentokrát byla řeč o nastaveních v PalmOS. Téma je to obsáhlé - vy zkušenější, přijďte poradit ostatním do naší nové FAQ rubriky!

Úplným začátečníkům je určen náš nový páteční seriál o základech práce s PalmOS. Inu - mnoho lidí se s PDA teprve seznamuje a naší péčí o elévy PDA světa se na to snažíme reagovat...

Vyhrňme si rukávy ...

... a pojďme spolu testovat zajímavé programy! Třeba hodiny na všech PDA platformách, perlu Pocket PC freeware scény GigaBar, kterým přizpůsobíte vaše PDAčko přesně podle svých představ a přání. Nebo máte rádi grafické programy? Pak by vám neměla rozhodně uniknout recenze programu 5FX pro Psiony.

Musím přiznat, že softwarová rubrika byla tento týden trošku ve stínu její hardwarové kolegyně. Příští týden to určitě napravíme, přečtete si o převratné utilitce z české dílny, zahrajeme si jednu strategickou pecku (nejde o nic menšího, než ubránit Zemi před invazí nelítostných Vetřelců) a na uklidněnou si dáme třeba partičku bridže...