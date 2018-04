Palmare.cz - týden od 11. do 15. 3.

Tak, týden měl být ve znamení CeBITu, ale (jak už to tak chodí) vše bylo jinak. Sony v pondělí představila dva nové modely PDA s PalmOS značky NR70 a NR70V - Clié s otočným displejem 320x480 pixelů a procesorem s taktem 66 MHz a celý týden měly PDA servery o čem psát.

Po prvním intru jsme se k tématu vrátili s několika dalšími obrázky i prvními ohlasy ze zahraničních webů, pár vlastních obrázků z CeBITu jsme zveřejnili ve čtvrtek a v pátek jsme stihli ještě překlad první recenze modelu ze zahraničí.

Nebyl to ostatně tento týden poslední počin firmy Sony na trhu handheldů - dobrá zpráva čekala i na všechny, kteří netrpělivě čekají na Bluetooth MS modul - více v našem článku.

Podívali jsme se blíže na nový displej modelu Palm m515 i na první uvolněnou betaverzi nového PalmDesktopu s pořadovým číslem 4.1. Zaujal nás i zajímavý produkt Personality Pack pro Palmy řady m5XX.

Ostatní hardwarové novinky najdete v palmareportech:

pondělí - Sharp Zaurus v březnu? | Nový MiniCalc 6.5 s nepříjemnou "novinkou" | Macromedia FlashPlayer do Palmů? | PocketPC do US Army? | WarCraft pro PocketPC - těšme se! | MSI představilo nové WinCE PDA! | CeBIT 2002 - Průvodce do PDA

úterý - Kancelář ve vašem PDA | Plucker 1.2 alfa3 s podporou QVGA... | MultiIE 2.0 pro PocketPC je venku! | Atari 800XE do PocketPC

středa - Empower expeduje $149 Linuxová PDA | "Palm m130 je nejlepší handheld od Palm Inc." | Bluetooth - samé dobré zprávy! | Logitech: nové klávesnice pro PDA | SD GPS chystá Matsushita

čtvrtek - Palm chystá HTML off-line browser | ActionNames pro školáky | RealOne Player v Nokiích - i pro PocketPC již brzy? | Battery Upgrade Kit pro iPAQy 36XX! | Symbian předvedl Magpie | Clié NR70 - pár dalších informací

Softwarový týden začal dokončením tématu "klipovacích" PalmOS programů _ podívali jsme se na produkt se zajímavým názvem BluePaste. ž jste se rozhodli, čím nahradíte na Palmu svoje Avantgo? Snad vám trošku pomohl náš článek na toto téma.

Poněkud méně tradiční byl čtvrteční programovací koutek - odbočka má název S Palmy na internet, snadno a rychle. Další pohled na program Plucker přináší jeden z našich externích redaktorů.

Zahráli jsme si tři výborné PalmOS arkanoidy - který je ten nejlepší? Zahrát jste si mohli ještě strategii Space Trader - Elite pro Palmy. A poradili jsme vám, jak se neztratit ve světových velkoměstech s programem Weissmann City Profiles.

Zahrát si jednu z špičkových her Tennis Addict, či Soccer Addict musí být snem každého opravdového PocketPC "pařana" - my jsme vám přinesli malá preview těchto superher nové generace!

Každého Psiona může ozdobit důmyslný správce kontaktů iContact - vyzkoušeli jsme ho za vás. Sokoboxx je klasika v novém kabátě a zahrát si ji můžete na počítačích se systémem Epoc.