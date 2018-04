Palmare.cz - týden od 10. do 14. června

Už o víkendu jsme přinesli první informace o možném barevném nástupci HandEra330c, včetně několika fotografií.

PalmSource v pondělí oficiálně vydal PalmOS 5 - o většině věcí se už vědělo dopředu, ale místo pro pár zajímavých novinek přeci jen zbyl. A jak se dalo předpokládat - okamžitě se vynořily spekulace o nových modelech - první náznaky přišly od Palm, Inc - chce dát na trh handheld pod $100 a Palm s telefonem!

Vrátili jsme se k produktu O2, což je další zajímavě vyhlížející PDA-mobil. A předvedli jsme vám několik fotografií nového Clié T650, jehož anglická varianta by se prý měla objevit ještě do konce června. Představili jsme i nový GPS modul pro Palmy m500/505 Magellan.

pondělí - Video v Hi-Res? Kinoma! | Clié T655c 25. června? | CompactTRIO - co všechno dostanete do CF slotu! | STROM Palmů... | MiniMusic - něco pro hudebníky

úterý - CF karty do Clié! | CliéWorld - druhé číslo... | Palm: Jdeme do Číny! | Handango sází na PDA hry | WorldCup 1.1 - aktualizujte si svoje MS 2002! | ThemeDream - konec ordinérním uvítacím obrazovkám

středa - NEC testuje PDA hlasový překladatelský systém | MediaQ se připojila do PalmOS Ready programu! | Palmům se daří ve zdravotnictví... | Recenze Palmu m130 na InfoSync | Konečně nový MultiMail?

čtvrtek - Handspring si pochvaluje klávesničku.... | SyChip: SDIO WLAN karta | PDA versus Programovatelné kalkulátory - kdo zvítězí? | PepsiCola fandí handheldům... | Rococo - Bluetooth kit pro vývojáře | Stowaway asi dostane konkurenci...

Další článek na nekonečné téma ActionNames versus DateBk5 nám poslal jeden z čtenářů.

MS v kopané 2002 využila řada firem k prezentaci novinek - nejinak tomu bylo i ve světě PDA a my jsme vám v pondělí přestavili jeden zajímavý projekt budoucnosti s názvem LIVE FOOT. Představil jsme vám pět zajímavých až kuriózních programů - trackerů pro PalmOS.

Slíbili jsme téma PDA a bezpečnost dat a přinesli jsme první dva články na toto téma - první byl na téma bezpečnosti dat na PDA velmi obecně a druhý byl již zaměřen na konkrétní platformy - PalmOS a Symbian.

Nový internetový browser pro PPC se jmenuje ThunderHawk a je to parádní kousek software, který strčí hravě do kapsy vestavěný Pocket Explorer.

Náš páteční herní speciál HRYDOKAPSY přinesl hromadu novinek ze světa PDA herní scény.

Naše malá rekapitulace

Událost týdne:

Určitě je to oficiální vydání PalmOS 5, které by mělo otevřít stavidla pro novou generaci PalmOS modelů. Informace Palmu o modelu pod $100 není taky k zahození, co říkáte :-)

Software týdne :

Tento týden potěšily drobnosti - třeba nové PalmOS freeware šachy, doufám taky, že se potvrdí informace o dalším vývoji MultiMailu.