Palmare.cz - týden od 10. do 14. března

pondělí 10.března

Formule 1 do vašeho palmu

Včera v Melbourne začal Velkou cenou Austrálie další ročník závodů F1. Přinášíme vám přehled aplikací, které vás mohou letošním ročníkem provázet.



Clié TG50 a SJ22 - kvalitní zboží s nízkou cenou

Sony nedlouho po uvedení svých dvou novinek na asijských trzích představila i "anglické" verze obou nových modelů. Oba modely jsou namířeny ostře proti konkurenci a mohou vyvolat další kolo cenové války...



PalmareFreeware18 - v pondělí se neplatí

Přinášíme vám tradiční přehled nejzajímavějších freewarových novinek a aktualizací pro kapesní počítače. Vybíráme pro vás jen to nejlepší zboží!

První postřehy k Sony Clié TG50

Jako blesk z čistého nebe se na PalmOS veřejnost snesly první zprávy o nově připravovaném Clié. Ve středečním článku jste se s ním mohli seznámit, dnes se zaměříme na novinky, které přináší.

6GB CF karta - Nová SD Bluetooth - a další

Pocket Informant 4.0 | Budou PDA 3D? | 6GB CF karta? | Toshiba připravuje SDIO Bluetooth kartu | RepliGo ke stažení | Patch pro iPAQy 5450

úterý 11. března

Toshiba uvedla řadu e750

Na konci února jsme přinesli několik obrázků nové Toshiby e750, které unikly z amerického úřadu FCC. Nyní Toshiba uvádí tento model oficiálně do PDA světa.

Mobile Acces 2003 - ještě jedna dobrá databáze

Je ještě v našlapané kategorii PalmOS databází místo pro další program? Samozřejmě ano, dokonce pro dva. Dnes vám představíme Mobile Access 2003, zítra se podíváme na program Piranha.

GPRS na Oskartě s Palmem

Před nedávnem spustil náš třetí mobilní operátor na předplacených kartách službu paketových přenosů dat GPRS. Konečně i ti, kdo nemají paušál, se tak pomocí této technologie, která je nezávislá na čase připojení, budou moci připojit.

PDA v khaki - Barevné SJ33 - a další aktuality

DateBk5.0c - preview7 | PalmDesktop Themes 2.0 | R-PDA - PDA v khaki! | Sony exceluje s dalšími novinkami





středa 12 . března

Samsung SPH-I500 - asijské firmy dobývají PalmOS!

První chytrý telefon s PalmOS OS5 dává na PDA trh firma Samsung. 64MB paměť, HiRes, SDIO, PalmOS5.2, 300MHz procesor, kamera, GSM/GPRS - to by mohly být definitivní odpovědi pro všechny, kdo ještě dosud váhali s nákupem PalmOS telefonu kvůli mnoha kompromisům...

Levná Toshiba e350 znovu na scéně

Zhruba po měsíci po první šeptandě na DigiTimes se objevují další informace o levném modelu Toshiby s kódovým názvem e350. Pocházejí ze Španělska a nejsou tedy stále oficiálně potvrzeny firmou Toshiba.

Piranha - dravec mezi PalmOS databázemi?

Když jsem poprvé zkoušel databázový program Piranha na svém handheldu, měl jsem dojem, že je to shoda jmen a že se jedná o předělanou ThinkDB. Teprve po chvíli zkoušení jsem našel řadu odlišností. Jaká tedy je Piranha?

Sony Ericsson P800: WorldMate 1.0

Světové časy v cca tisícovce měst ve všech časových pásmech a hlavně aktuální kurzy mnoha měn a přehled počasí na pět dní dopředu. To vše nabízí portace poměrně známého softwaru WorldMate v provedení pro Sony Ericsson P800.

Na WiFi k McDonaldovi - Levné karty - a další aktuality

RepliGo 1.1 - HiRes a "naležato" | Levné karty na eCost | Na WiFi s colou k McDonaldovi | Heroes of War - screenshoty | První recenze SJ22 a TG50





čtvrtek 13.března

Clié NZ90 - vrcholek PalmOS high-endu

Podle pověsti vyrobila firma Sony svá první kapesní rádia o něco větší, než byla průměrná kapsa. Prodejci byli proto vybaveni speciálními košilemi s kapsami, do kterých se rádia vešla. Kolik důvěřivých zákazníků asi skončilo s utrženou kapsou? Pokud by dnes někdo od Sony předváděl kapesní CLIE, NZ90 by si k tomu určitě nevybral. Toto největší a nejtěžší CLIE v historii je ale zároveň nejnadupanější PDA, které dnes můžete koupit.

RepliGo 1.1 - luxusní kancelář na cestách

Jdete na jednání s klientem, a tak si rychle do PDA (PalmOS, či PocketPC) stáhnete firemní ceník v XLS, DOC obchodní podmínky, PDF technickou dokumentaci, obrázky a schémata výrobků. A to do jednoho programu, aby bylo vše hezky pohromadě. Utopie? Ne - RepliGo!



Sleva WiFi - PalmOS RealOnePlayer - a další aktuality

WiFi od Sony levnější | GoType pro iPAQy | Avantgo 5.2 - build 46 | RealOne Player pro PalmOS5 - multimediální realita | Palm, Inc - opatření na podporu prodeje

pátek 14.března

PDA střípky z CeBITu 2003

Na CeBITu 2003 se objevila celá řada novinek z PDA světa a dnes vás s několika z nich seznámíme. Podíváme se na PocketPC a SymbianOS mobily Samsungu, evropský iPAQ 1915, GSM BlackBerry a dvě původní fotografie Sharpu Zaurus.



HryDoKapsy 42 - váš PDA herní speciál

Příliv herních novinek pokračoval i v tomto týdnu a vaše PDA herní příloha HryDoKapsy se snaží přinést vám alespoň ty nejzajímavější novinky, updaty, hry zdarma a aktuality.



WiFi MS do léta - Modem za 25 USD - a další aktuality

WiFI Memory Stick do léta? | Analogový modem pro Clié řady S a N za 25 USD! | TripPilot 1.1a | TomTom Navigator 2