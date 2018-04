Palmare.cz - týden od 10. do 14.12.

Týden jsme zahájili aktuální informací o výrazných slevách starších typů Psionů v některých shopech - třeba Psion 5mx bratru za 10K určitě stojí za úvahu. O malých problémech s upgrade starších iPaqů jsme si psali v úterý.

Představili jsme klávesnice SnapNType pro Palmy a iPaqy, které jsou nejen účelné, nýbrž i velmi hezké. O nové verzi řešení virtuální klávesničky SilkyBoard jste se mohli dočíst ve středu.

Záhadný investor napumpoval do Palmu 50 milionů dolarů - podívali jsme se, co asi s těmi penězi Palm hodlá udělat. Agentura eTForecast přesto předpovídá, že v roce 2005 předstihne PalmOS handheldy v prodeji PocketPC platforma. Jinak se na to ovšem dívají ve firmě PepsiCola - tam vyměnili WinCE za nové Palmy m505 a velmi si je pochvalují !

Recenze Sony Clié PEG N760C jistě potěšila nejednoho fanouška tohoto multimediálního skvostu mezi PalmOS počítači.

I další týden pokračoval PALMAREPORT - novinky a aktuality, které by nenaplnily celý článek, a které by zase bylo škoda přejít řádkem v okně aktualit :

Pondělí - Visor Edge o $30 levnější - HardCase pro Sony Clié - Nový Pocket PC 2002 počítač od firmy Acer - MiniPDA od Merconet - Handheld v uniformě - Symbol SPS3000

Úterý - První Treo v aukci v eBay - Palm, Inc. vyhlásil výsledky soutěže pro vývojáře Powered Up Awards - Novinka z RedGrepu

Středa -Chcete na Clié 16 MB RAM? - Palm i705 již brzy - MSN Messenger a Terminal Services Client budou v únoru 2002 - GoType pro Palmy m125/500/505! - Stowaway pro Visory Edge - Adobe Acrobat Reader pro PocketPC - WordSmith 2.1 již za pár dnů?

Čtvrtek - Handmark koupil Memoware ! - Palm má zájem o ThinAirApps - Symantec Antivirus 2002! - DragonBane II - 3D adventura - Cliesource.com startuje - Palm řady III podle poslední módy - PalmKnihy.cz v novém kabátě

Pátek - Psion: PDA v roce 2001 - není to takový propadák - Chystáte se na univerzitu? - Palm chystá 32-bitový operační systém - Zaurus-první zkušenosti - Nové adventury - Spiderman skiny

Program Open pro PalmOS počítače by se mohl hodit opravdu všem - zjistí vám, které obchody, úřady či instituce mají v aktuální čas otevřenoí. Program je navíc zdarma. Dvoudílný článek Palm a video (1 a 2 část) představil dostupné aplikace a programny, které jsou v této kategorii dostupné. Program QuickID - to je nové řešení uchování hesel, kódu, PINů a jiných citlivých údajů. Software kategorie článků byla uzavřena čtvrteční recenzí finančního programu Account and Loans.

Na své si asi přišli PalmOS programátoři nejen že jsme přinesli 42. pokračování programování pod PalmOS. nýbrž i první část dvoudílného článku o vyhledávání v adresáři Palmu.