Palmare.cz - týden o 24. do 27.9.

Týden byl od den kratší a na hardwarové novinky poněkud chudší. Přesto se objevily dva nové handheldy - první se jmenuje se Thoughbook 01 a měl by to být první počin firmy Panasonic na trhu PDA. Druhé nové PDAčko je od firmy Empower Technologies, je to klon Palmu, ale s operačním systémem LinuxDA - má název PowerPlay. Jeho cena je doslova fantastická - $89,95 !

Podívali jsme se na nový GPS modul Haicom HI-302 - je určen pro sloty Compact Flash tyou I, což jej předurčuje pro opravdu široké použití. Výkladu pojmů HSCSD a GPRS, se kterými se čím dál víc setkáváme, jsme se věnovali ve středu.

Uživatelé PocketPC platformy se dočkali tento týden firemní verze Adobe Acrobat Readeru - je sice zatím beta, ale stabilní a je zdarma ! Po hrách ZIO Golf a Metalion se podíval Luboš Němec ve svém seriálu o nové generaci her na PocketPC počítače.

Fandovům PalmOS platformy jsme přinesli první část tématického článku Lepší sex s Palmem - odpovídáme v něm na otázku KDY ? V příštím díle budeme hledat programy související s dotazem JAK(?) ! Taky jsme podrobili zevrubnému zkoumání program FlashPack, který je dobrým řešením pro majitele Palmů bez paměťových karet na zálohování důležitých databází v terénu. Pokračovaly i seriály - o programování v PalmOS i pro úplné začátečníky.

Psionisti se mohli dozvědět o programu Biklog5 - vždyť kdo z nás nikdy nejezdil na kole - program vám usnadní mnoho sledování vašich tréningových i rekreačních jízd. Seriál o programování v OPL pokračoval již devátou částí.