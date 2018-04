Palmare.cz - týden čtvrtý

Dozvuky CeBITu

Po předCeBITových explozivních zprávách o nových modelech a CeBITu samotném přišlo mírné uklidnění do PDA světa. My jsme vám průběh CeBITu trošičku přiblížili ve středu v článku Maroše Janigy Quo Vadis PDA, aneb co přinesl a naznačil CeBIT 2001.

Novinky kolem AvantGo

Několik pozitivních zpráv se přesto objevilo - rušno začíná být kolem AvantGo - společnost nejdříve oznámila "partnerství" se Symbianem, díky kterému by se AvantGo mělo objevit i pro tyto systémy a uprostřed týdne firma oznámila, že nový AvantGo program s pořadovým číslem 4.0 bude představen 10.dubna. Protože je mezi našimi čtenáři řada nováčků v PDA světě, připomenuli jsme systém AvantGo i se stručným návodem k instalaci a používání v pondělí - Tajemné slovo … AvantGo.

Několik zamyšlení kolem Palmů

Všechny naše články tento týden nebyly jen recenzemi. Přinesli jsme několik "jiných pohledů" do PalmOS světa. V úterý jsme se porozhlédli po různých hlasováních Palm uživatelů na Yahoo - myslím, že vůbec neškodí občas porovnat svůj styl používání, oblíbené programy atd. s ostatními člověk se může jenom poučit.

Ve čtvrtek jsme vyhodnotili nejlepší freeware produkty na Palmy - tato stránka (Báječný svět PalmOS programů zdarma) by měla být průběžně aktualizována, protože dobrého freeware není nikdy dost. Někdy však freeware nestačí, je nutno vytáhnout peněženku a jít na softwarové nákupy. Několik rad a tipů pro nákup PalmOS software jsme tedy připojili v pátek.

K těmto článkům jsme otevřeli diskuse, předpokládám totiž, že svými tipy, nápady a doporučeními přispějí i ostatní uživatelé. Rovněž jsme zřídili v některých rubrikách hlasování o používaných modelech a programech - vaše hlasy vyhodnotíme a přineseme situační zprávu o průměrném českém Palm uživateli :-).

Pár PalmOS recenzí

Myslím, že majitelé PalmOS počítačů a mobilů značky Siemens jistě uvítali článek o programu PalmS25 - poznej svého Siemense.

Krátce jsmne ale zmínili i dobrý lámohlav Trigony - viz Trigony - trojúhelníky, kterám zamotají hlavu.

Svět Epoc

Přivítali jsme dobrou zprávu o vývoji programu na vytváření dalších fontů - připravujeme recenzi.

Velmi užitečnou utilitu pro měření rychlosti CF karet jsme představili ve středu (DiskBench 1.1 - freeware test CF karty). Jak předělat Psiona na PC-XT počítač jsme vám poradili zase v pátek (XTM 2.0 - Xtéčko v Psionu).

Pravidelné rubriky a seriály

V pondělí prezentujeme softwarovou událost minulého týdne - a vybrali jsme novou verzi vynikajícího textového editoru WordSmith, programu, o kterém se mluví.

Celý týden pokračoval seriál o programování svojí třetí a čtvrtou částí. Ohlas na seriál je skutečně velký, autor dostává celou řadu dotazů. Odpovědím na první z nich se věnoval ve středu, tato listárna se však objeví kdykoliv se nashromáždí nové ohlasy.

Páteční seriál o launcherech a programech na usnadnění spouštění aplikací pokračoval uvedením méně známého programu z produkce Questions - Top Twelve. Questions má vůbec na svých stránkách opravdové perly, jejich další vývoj samozřejmě pro naše čtenáře sledujeme.