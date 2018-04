Palmare.cz - o nás

Vydávat denně aktualizovaný internetový server není žádná legrace a na jeho chodu se podílí docela dost lidí. Kromě těch, co píšou, jsou to lidi, kteří mu prošlapávají cestu a vsadí na něj svoje zdroje (či seženou jiné), odborníci, kteří zajišťují technologicky jeho chod a starají se (zejména prodejem reklamy) i o to, aby si na sebe i vydělal. Ani u těch, co píšou, to není jednoduché. Naše redakce je velmi malá a "na plný úvazek" se Palmare.cz věnuji vlastně jen já. Všichni ostatní jsou "externími redaktory", kteří žijí svoje pracovní a studentské životy a své zálibě věnují spoustu hodin mimopracovního času. Část z nich přispívá často a pravidelně a jsou s námi od začátku serveru (David Kubálek, Luboš Němec, Petr Lesný, Jakub Smolík) a mají jakýsi statut stálých spolupracovníků. Je zde ovšem i řada dalších lidí, kteří nám čas od času pošlou svoje postřehy a zkušenosti s nějakou PDA aplikací, či příslušenstvím. Jejich názory i poznatky jsou pro nás - vás jistě neméně cenné. Chci zde na tomto místě ještě jednou poděkovat všem "lidem kolem Palmare" za úspěšný rozjezd serveru, který se již pevně uchytil na domácí technicko - zpravodajské scéně. A poděkovat i vám - všem našim čtenářům - že nás čtete, přispíváte do našich diskusí a FAQ, promíjíte nám naše občasné chybičky, že jste prostě taky "lidi kolem Palmare"... Prostějov, 15.7.2002 Ivan Trnečka

Lidi, kteří nás řídí, umravňují a odůvodňují "nahoře" naši existenci

Zdeněk Polách

Šéf skupiny technických serverů Mobil Media. Zakladatel a dlouholetý šéfredaktor populárního herního serveru BonusWeb a duchovní otec řady dalších projektů (PlnéHry, Cestina do her apod.). Je známý pod přezdívkou Vreco. PDA zatím nemá (z mobilních zařízení používá GameBoye apod.). V poslední době pošilhává po iPaqu, protože vyzkoušel několik "dost dobrých her"...

O sobě:

Nemám žádné PDA, Palm ani iPAQ, ale neopomenu je sledovat na nejrůzn ěj ších veletrzích techniky či her a obdivovat jejich stále se zvyšující výkon i kvalitní software. Po schůzkách s Ivanem mívám mnohdy obrovské nutkání jít si do obchodu koupit n ějaký ten handheld, zatím jsem ale v ždy na poslední chvíli odolal. Ale je možné, že v dob ě, kdy čtete tyto řádky, jsem již kouzlu PDA podlehl naplno a n ějaké si ji ž koupil.

Patrick Zandl

Manager a grafik internetové divize iDnesu, dlouholetý šéfredaktor a zakladatel Mobil.cz (dříve MobilServer).

O sobě:

Moje profese - takový ten človíček v iDNESu, který se stará o internet - aby na něm něco bylo dnes i za pět let. říkejme té pozici třeba pomocný grafik :)

Současné PDA: Sony CLIE 770

historická PDA: Psion Revo, ještě USB Robotics Pilot 5000, Everex a další a další historické kousky jako Palm III a Workpad, takže od kolébky PalmOS platforma.

Lidi, co kolem nás běhají, abychom mohli vůbec fungovat...

Bc. Jana Lidická

- obchodní zástupce - spolupráce s "technologickými" klienty (mobilní operátoři, prodejci handheldů - hardware i software). V současné době dokončuje VSE.

Je palmistka - k PDA má velmi pozitivní vztah - prošla od Palmu III k současnému Palmu m500.

O sobě:

Volný čas věnuji sportu - florbal, volejbal, plavání.

Petr Veselý

- v Mobil Media má na starosti Web-design - light grafiku, html kódování, realizaci a údržbu šablon. Palmista má Palm IIIe, upgrade chystá jen co kapesné dovolí...

O sobě:

Jsem s Palmem moc spokojen, jednoznačně přínos. Mám technické středoškolské vzdělání a čtyři semestry Felu, osobními zájmy a povahou víc snílek než technik. Pravděpodobně vhodná konfigurace uživatele PDA :o] Čerstvý novomanžel (červen 2002).

Ing. Petr Chyba

- technické oddělení Mobil Media - vývojář Genesis 2, připravuje Palmare mobilně a podobné novinky. PDA nemá, plánuje něco pořídit, předpokládá Psion 5MX nebo něco, co má klávesnici

O sobě:

Hm, o sobě... To bych se moc nerozepisoval :) Mám vysokou školu (Vojenská akademie v Brně, katedra Letectva a protivzdušné obrany, zaměření Automatizované systémy řízení a velení, přeloženo do normální češtiny vysoká škola v oboru informatika/výpočetní technika)

Lidi, co toho dost napíšou a vymýšlejí, co zlepšit

Ing. Ivan Trnečka, DMS

Šéfredaktor a spoluzakladatel Palmare.cz.



V osobním životě multiplatformista (nyní T615, iPaq 3630 a Psion Revo), příležitostně uživatel desítek jiných zařízení. Autor knihy "PDA - Kapesní počítače pro každého" (Unis, duben 2002).

O sobě:

Na snímku jsem se svým vlkodavem Ferdim, který má rovněž rád PDA (ale nejvíc mu chutná různé příslušenství, zejména některé obaly...). Doma rovněž trpělivá manželka a dva drzí kluci. Koníčky - PDA, programovatelné kalkulátory, PDA, dobré víno, práce v kůlně a na pozemku.

David Kubálek

Student ČVUT. Palmista (současný Palm m505).

Na Palmare přispívá zejména do rubriky "PalmOS", nevyhýbá se ale i novinkám z ostatních platforem.

O sobě:

Začátky s Palmem se datují do roku 2000, kdy jsem se začal zajímat aktivně o kapesní počítače. V tehdejší době byly na trhu pouze dva modely, na které jsem měl ušetřeno. Byl to Palm IIIe a Palm m100. Rozhodl jsem se myslím, že dobře když jsem sáhnul po lépe vybaveném Palm m100 a stal se jeho prvním majitelem. Následovaly vánoce 2000, kdy vznikl vlastní seriál pro začínající, aneb "Začínáme s PalmOS". Poté následovaly různé technické úpravy mého Palma, jako externí nabíjení, přelakování výměnného krytu, indikace synchronizace atd. O všech těchto úpravách jste se mohli dočíst na stránkách Palmare.cz. Na přelomu třetího a čtvrtého měsíce roku 2001 už mi je 2 MB velice těsných a následuje upgrade za m105, která již má 8 MB. S tou si již vystačím na sklonek prázdnin a poté následuje highend model Palm m505. Na podzim stavba skvělé klávesnice EasyType, alias vše v jednom (veškerá elektronika, akumulátory, systémový konektor a ovládací prvky jsou zabudovány v klávesnici a tvoří tak kompaktní celek). V průběhu užívání si přikupuji paměťové karty MMC na kterých mám uloženy veškeré články z našeho serveru ve formátu iSilo. Mezi mé koníčky kromě PDA patří: hlavně technika tj. elektronika, auta, motorky, dále pak cestování, příroda, fotografování, sport a spousta dalšího.

Luboš Němec

Podníkatel, má Psion 5mx, občas ale používá i iPAQ a Palm Vx.

Neúnavně sleduje na webu technické i softwarové novinky a zajímavosti ze světa PDA, a to bez ohledu na platformu.

O sobě:

Profesní zájmy: Webdesign, grafika a multimédia, DTP/textové editory, emulátory, z HW pak převážně notebooky a kapesní počítače všeho druhu Psionem počínaje a Pocket PC či Palmem konče.

Ze soukromí: Zatím svobodný, nesnáším chůzi do schodů, krupicovou kaši, nedochvilnost a nepřehledné relační databáze.

Hobby: tenis, hezké osůbky ženského pohlaví, webdesign, grafika, sci-fi, emulátory, notebooky a kapesní počítače všeho druhu.

MUDr. Petr Lesný

Lékař, používá víc platforem.

Na Palmare má "na starosti" rubriku o programování - zejména na PalmOS, ale publikoval i seriál o OPL.

O sobě:

Svůj čas dělím mezi Dětskou ušní nosní a krční kliniku v Motole, kde se věnuji nemocným dětem a Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, kde se podílím na vývoji neuroimplantátů. Moje současná PDA jsou Palm m500 + Psion S5, "historická" PDA - Atari Portfolio, Psion S3a, Siena, Palm V, Compaq C-Series.

Jakub Šmolík

Částečně student oboru Informační management na Univerzitě Hradec Králové; částečně podnikatel - programátor pro Psiony. Současné PDA: No, je jich více... Nejčastěji využívá Psion netBook, v kapse nosí Diamond Mako, v šuplíku je vždy připraven Ericsson MC218 a nechybí ani původní Psion Series 5...

Jeho výlučnou doménou je rubrika Epoc, do které přispívá recenzemi hardware i software.

O sobě:

K mé PDA historii - už od útlého věku trpím zvýšeným zájmem o veškerou miniaturní techniku, který dostal jasný obzor poté, co jsem v roce 1994 přišel poprvé do styku s Psionem Series 3. Po několika letech jsem se přes různé digitální pomocníky dostal až k vysněné Series 5 z druhé roky a od té doby to jde z kopce :-) O přechodu na jinou PDA platformu zatím neuvažuji, neboť Psion stále pokládám za nejdokonalejší koncepci PDA a to i přesto, že už to dávno není žádný technologický high-end.

A ještě jedna zajímavost - mojí oblíbenou "kanceláří" je zahradní altánek, kde vzniká valná část kódu mých programů, a to i mé články pro Palmare.cz. Taková Palmare romantika, čerstvý vzduch, vůně květin, klapání bambusů ve větru, a k tomu pořádné PDA, mobilní připojení k Internetu...



Lidi, co něco napíšou alespoň občas

Libor Krayzel

Projektant informačního systému a webmaster v České televizi, studio Ostrava. Palmista - současné PDA je IBM WorkPad C3.

O sobě:

Mam doma manželku Pavlu a dvě děti:-) První Palm jsem dostal k 32. narozeninám (byl to stařičká PalmPilot Personal) a prožil jsem s nim nezapomenutelný rok. Moje oblíbená věta: Jak jsem mohl bez Palmu žít... Jsem členem neoficiální ostravské sekce palmistů:-) Každou poslední středu v měsíci míváme srazy v suterénu pivního baru Baník.

Ing. Martin Bodlák

Majitel HandEry330, ještě loni ohromoval svých raritním PalmPilotem Professional

O sobě:

Velmi dlouho (skoro čtyři a půl roku) jsem měl PalmPilota

Personal/Professional/III - to jak jsem postupně upgradoval. Pak mi ale přestala stačit paměť a některé programy nechodily ani tak, a ono mi to ICQ trošku chybělo...

Jsem členem ostravské PUG, se kterou pravidelně pořádáme PalmPivoty, každoměsíční setkání majitelů Palmů a jiných drobků - teď si vzpomínám jenom na Palmy a TrgPro a HandEru. Nějak si nevybavuji žádné Clie... ani jiného exotického klona. O Epocu nebo PocketPC nemluvě.

Trošku se věnuji popularizaci e-knih, což činím prostřednictvím serveru Palmknihy, jehož jsem spoluvlastníkem. Tato bohulibá činnost jest mi oporou i útěchou v nemnoha již volných chvílích... Technicky vzato, jsem webmaster a vnitřnosti Palmknih jsou zcela mým dílem.

Jinak je mi 29 let, mám rád svou snoubenku, pak také kulturu, hodné lidi a pohodu. Líbí se mi dobrý jazz, dobré knihy (i elektronické), moderní technologie, internet, a podzim a jaro a léto a zima. K politice se vyjadřovat nebudu :-)



Ing. Jan Hohl

Správce počítačové sítě. Palmista (nyní Palm m100).

O sobě:

Chtěl bych vyzkoušet i PocketPC, takže momentálně šetřím na iPAQ :-))

Ondřej Nývlt

Student. PDA - HandEra 330, Palm IIIe používaný s Kodak Palmpix jako digitální fotoaparát.

O sobě:

Vlastnil jsem a používal nedoceněné a skvělé DA HP Omnigo 100, hraji aktivně curling...

Dr. Ing. Jiří Pechal

Vedoucí oddělení karet v OMV ČR. Palmista - v současné době má HandEra330.

O sobě:

Mám HandEru již skoro rok a jsem velmi spokojen, už je málem "členem rodiny" - manželka ji nazývá "pípající kuřátko" po vzoru Tamagotchi...

Petr Bitnar

Technik, současné PDA - Diamond Mako, občas HP Jornada 568.

O sobě:

synek ...

Jiří Wasserbauer

Vedoucí laserového centra, v popisu práce má ale vše od programování po rýsování v AutoCadu, správcovství sítě, webmaster, až po IT managera... Současné PDA je Compaq iPAQ3630