Palmare.cz dnes slaví jeden rok!

Jak jsme přišli k názvu Palmare.cz?

Název serveru budil sám o sobě pozornost, protože sémanitcký význam slova "Palmare" je trošku jiný. Název se před více než rokem v redakci Mobil.cz hodně diskutoval a budil dost polemik. Přemýšleli jsme tehdy nad dalšími variantami, jako třeba PalMobil, PDAserver; nakonec se prosadil název, který již přes rok vévodil mým osobním stránkám "PALMARE", který se líbil i jednomu z duchovních otců projektu - Patricku Zandlovi.

Nezačali jsme vařit z vody

Ano, Palmare.cz dostal do vínku tradiční PDA rubriky serveru MOBIL.cz, zejména rubriku PalmOS , kterou kdysi rozbíhal zejména Jindra Klásek (dnešní majitel firmy PDAPlanet, s.r.o.) a která pomáhala ve své době odstartovat poularitu počítačů do kapsy u nás. Nelze ale zapomenout ani na dobře udržované rubriky Epoc a pak již poněkud hodně zanedbanou sekci WindowsCE, která se ale zastavila u prvních WinCE verzí...

Palmare.cz by nebylo bez externích redaktorů...

Palmare.cz je zatím server spíše střední velikosti (i když počet čtenářů stále roste, o čemž budu mluvit dál). Velkou část obsahu (článků, recenzí) vytvářejí externí spolupracovníci, kteří píší sice za honorář, ale všichni, kdo si vyzkoušeli, kolik energie stojí dobrý článek (neříkám tím ale, že vše, co jsme zveřejnili, snese nejpřísnější měřítka), musí přesto ocenit entuziasmus těchto lidí. Láska k jejich PDA jim velí stále zkoumat softwarové i hardwarové novinky a ve svém volném čase s nimi seznamovat i ostatní. Bez externích autorů by Palmare nebylo tím, čím dnes je, a já chci alepoň touto cestu našim externím redaktorům poděkovat.

Nejčtenější články z různých kategorií:

- NEJčtenějším článkem vůbec se stala naše silvestrovská fikce o celebititách s Palmem aneb Jak by jim slušel... K dnešnímu dni si ji prohlédlo 11.729 čtenářů

- NEJčtenější hardwarovu recenzí byl recenze Compaq iPaqu 3850 (11.106 shlédnutí)

- NEJčtenějším článek z oblasti jiných platforem byla recenze organizeru REX (8.869 shlédnutí)

- NEJčtenějším článkem v oblasti tipů, triků a rad je Graffiti - Tipy, Triky, Pověry (7.781 shlédnutí)